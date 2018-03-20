Александр Привалов: «Россия в такой глубокой яме, что стыдно смотреть»

Под волну критики Привалова попали методы тренерского штаба сборной России и катастрофическая форма российских атлетов. Никто в личных гонках этого года, кроме Антона Шипулина не смог заехать на подиум, а российские биатлонистки вообще остались в этом сезоне без наград, в том числе и в эстафете.

«Люди перестали нормально тренироваться. В этом году буквально вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят, как загнанные лошади.

Могу предполагать, что перебрали с интенсивной скоростно-силовой работой, при этом в подготовительном периоде не выполнили нормальных объемов. Чтобы говорить конкретно, нужно смотреть их планы.

В свое время я просил, чтобы в программу чемпионатов России включили кросс. Они это сделали, но почти никто из «сборников» не побежал. Почему? У них колени болят. А потом кросс вообще исключили. Вся подготовка построена на лыжероллерах.

И на эти грабли мы наступаем из года в год. Я объяснял это Кравцову на тренерском совете, предлагал свою помощь, но дальше слов не зашло. А в этом году они еще усугубили. Команда находится в такой глубокой яме, что стыдно смотреть», – сказал Привалов championat.com.