вторник, 20 марта 2018 г.
"Просто невероятно, как глупо он врет" Сильвер Мейкар об Андрусе Ансипе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Александр Привалов: «Россия в такой глубокой яме, что стыдно смотреть»

Александр Привалов: «Россия в такой глубокой яме, что стыдно смотреть»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Антон Шипулин

ФОТО: MARTTI KAINULAINEN/AFP/Scanpix

Олимпийский призер и бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал выступления россиян на Кубке мира в этом сезоне.

Под волну критики Привалова попали методы тренерского штаба сборной России и катастрофическая форма российских атлетов. Никто в личных гонках этого года, кроме Антона Шипулина не смог заехать на подиум, а российские биатлонистки вообще остались в этом сезоне без наград, в том числе и в эстафете.

«Люди перестали нормально тренироваться. В этом году буквально вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят, как загнанные лошади.

Могу предполагать, что перебрали с интенсивной скоростно-силовой работой, при этом в подготовительном периоде не выполнили нормальных объемов. Чтобы говорить конкретно, нужно смотреть их планы.

В свое время я просил, чтобы в программу чемпионатов России включили кросс. Они это сделали, но почти никто из «сборников» не побежал. Почему? У них колени болят. А потом кросс вообще исключили. Вся подготовка построена на лыжероллерах.

И на эти грабли мы наступаем из года в год. Я объяснял это Кравцову на тренерском совете, предлагал свою помощь, но дальше слов не зашло. А в этом году они еще усугубили. Команда находится в такой глубокой яме, что стыдно смотреть», – сказал Привалов championat.com.

Недоволен результатами биатлонных сборных и министр спорта России Павел Колобков: «Результаты последних лет соответствовали тому, что мы увидели сейчас. И дело не в том, что в Олимпиаде у нас участвовали всего четыре биатлониста. С учетом того, сколько сделано для биатлона в нашей стране, сколько людей им занимается, сколько баз построено, они обязаны выступать лучше. К биатлону всегда пристальное внимание, это определенное давление, но все это не оправдывает сегодняшних результатов, мы обязаны выступать в биатлоне лучше», – приводит слова Колобкова sports.ru.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ