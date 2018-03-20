Александр Привалов: «Россия в такой глубокой яме, что стыдно смотреть»

Олимпийский призер и бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал выступления россиян на Кубке мира в этом сезоне.
Под волну критики Привалова попали методы тренерского штаба сборной России и катастрофическая форма российских атлетов. Никто в личных гонках этого года, кроме Антона Шипулина не смог заехать на подиум, а российские биатлонистки вообще остались в этом сезоне без наград, в том числе и в эстафете.
«Люди перестали нормально тренироваться. В этом году буквально вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят, как загнанные лошади.
Могу предполагать, что перебрали с интенсивной скоростно-силовой работой, при этом в подготовительном периоде не выполнили нормальных объемов. Чтобы говорить конкретно, нужно смотреть их планы.
В свое время я просил, чтобы в программу чемпионатов России включили кросс. Они это сделали, но почти никто из «сборников» не побежал. Почему? У них колени болят. А потом кросс вообще исключили. Вся подготовка построена на лыжероллерах.
И на эти грабли мы наступаем из года в год. Я объяснял это Кравцову на тренерском совете, предлагал свою помощь, но дальше слов не зашло. А в этом году они еще усугубили. Команда находится в такой глубокой яме, что стыдно смотреть», – сказал Привалов championat.com.
Недоволен результатами биатлонных сборных и министр спорта России Павел Колобков: «Результаты последних лет соответствовали тому, что мы увидели сейчас. И дело не в том, что в Олимпиаде у нас участвовали всего четыре биатлониста. С учетом того, сколько сделано для биатлона в нашей стране, сколько людей им занимается, сколько баз построено, они обязаны выступать лучше. К биатлону всегда пристальное внимание, это определенное давление, но все это не оправдывает сегодняшних результатов, мы обязаны выступать в биатлоне лучше», – приводит слова Колобкова sports.ru.