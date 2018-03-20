Хотите иметь немного леса и ручей рядом с домом?

На одном из последних свободных земельных участков площадью 7319 м2 по проекту архитектора Айгара Рохта из архитектурного бюро KORRUS построят небольшой жилой комплекс: три парных дома, то есть жилье для шести семей. Каждый двухэтажный бокс имеет оптимальную площадь - 160,1 м2. В каждом доме будет гараж и парковочное место.

Дома будут расположены на участке таким образом, что зеленая зона, где растет орешник и черная ольха, а также протекает ручей Мяхе, останется в стороне от домов, но в границах недвижимости.

ФОТО: Lodjapuu residentsid

Приватность жилищ обеспечат огороженная территория и автоматические ворота.

Что касается планировки, то все шесть домов будут одинаковыми. На первом этаже расположатся: кухня-гостиная (43,7 м2 ), прихожая (7,3 м2 ) и баня (11,3 м2). Из гостиной и даже из бани можно будет попасть на большую террасу и во двор. На втором этаже три спальни - одна большая (17,9 м2), две поменьше (13,7 м2), гардеробная (4,2 м2), просторная ванная (7 м2), хозяйственное помещение для стирки и глаженья белья (6,5 м2) и терраса на крыше (16 м2).