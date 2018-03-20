Eurostat: в прошлом году убежища в Эстонии попросили 180 человек

По данным Eurostat, число поданных в ЕС ходатайств о предоставлении убежища упало до уровня, сравнимого с показателем до начавшегося в 2015 году миграционного кризиса. В прошлом году в 28 странах ЕС было впервые подано 649 855 ходатайств об убежище, что примерно наполовину меньше по сравнению с 2015 годом.

По данным Eurostat, в прошлом году в Эстонии было подано 180 ходатайств о предоставлении убежища, а в позапрошлом году 150 ходатайств. В годовом сравнении их число увеличилось на 21 процент.

В то же время, число поданных в Эстонии ходатайств об убежище составляет менее 0,1 процента общего числа поданных в ЕС ходатайств об убежище. Согласно Eurostat, относительное число Эстонии и Словакии составляет 0,0 процента, это самый низкий показатель в ЕС. Число поданных в Латвии, Литве и Хорватии ходатайств составило 0,1 процента общего числа ходатайств в ЕС, а число ходатайств, поданных в Чехии, на Мальте, в Португалии и Словении составило 0,2 процента от общего числа.

По данным Eurostat, 80 обратившихся к Эстонии за убежищем лиц были гражданами Сирии, 15 российскими гражданами, а десять — гражданами Украины.