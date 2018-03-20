Спортсменов заставили ехать в Россию?

«Я знаю, что многие другие сборные и отдельные спортсмены хотят бойкотировать старты. Например, Чехия не хочет ехать, но они рискуют потерять квоты на следующий сезон. К тому же, они потеряют в деньгах. Люди должны понимать, что у IBU много власти, они заставляют спортсменов ехать в Россию.

Голоса спортсменов и федераций сильны, но IBU к ним не прислушивается. Спортсмены – это причина, по которой существует спорт, но все равно они нас не слушают.

Сейчас пришло время для нового руководства, которое понимает атлетов. Это является общей работой – убедиться в том, что соревнования проводятся честно», – сказал Бэйли.

«Дело в деньгах, местах в общем зачете Кубка мира, бонусах и федерациях, которые хотят ехать туда. С точки зрения IBU умно заставлять спортсменов ехать в Россию», – отметил олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон.

«Это неправда. Одна страна официально объявила о том, что не хочет выступать, это Канада. Все остальные команды были приглашены. Но никакого принуждения не было. Я не верю в это. Те, кто не хочет ехать, не едет в Россию», – заявил президент IBU Андерс Бессеберг.