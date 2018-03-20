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Спортсменов заставили ехать в Россию?

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ФОТО: FLORIAN CHOBLET/AFP

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) принуждает спортсменов ехать на этап Кубка мира в Россию.

«Я знаю, что многие другие сборные и отдельные спортсмены хотят бойкотировать старты. Например, Чехия не хочет ехать, но они рискуют потерять квоты на следующий сезон. К тому же, они потеряют в деньгах. Люди должны понимать, что у IBU много власти, они заставляют спортсменов ехать в Россию.

Голоса спортсменов и федераций сильны, но IBU к ним не прислушивается. Спортсмены – это причина, по которой существует спорт, но все равно они нас не слушают.

Сейчас пришло время для нового руководства, которое понимает атлетов. Это является общей работой – убедиться в том, что соревнования проводятся честно», – сказал Бэйли.

«Дело в деньгах, местах в общем зачете Кубка мира, бонусах и федерациях, которые хотят ехать туда. С точки зрения IBU умно заставлять спортсменов ехать в Россию», – отметил олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон.

«Это неправда. Одна страна официально объявила о том, что не хочет выступать, это Канада. Все остальные команды были приглашены. Но никакого принуждения не было. Я не верю в это. Те, кто не хочет ехать, не едет в Россию», – заявил президент IBU Андерс Бессеберг.

«Может, они общались с теми, кто согласен с ними, я о таком (принуждении ехать в Россию) не знаю. Я не чувствую себя неуверенно. IBU забирает образцы из России, они делают так в течение многих лет. Для нас все безопасно», – сказал норвежец Йоханнес Бо.

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