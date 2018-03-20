Навального обвинили в гордыне и тщеславии

"Вообще, это подход тщеславных людей с гордыней, надо бороться с этим качеством", - сказал Володин журналистам, говоря о зафиксированной на выборах 18 марта высокой явке избирателей и ранее прозвучавшем предложении Навального бойкотировать выборы.

В ответ на предположение, что такого уровня явки помогли достичь бюджетники, спикер заметил, что вряд ли правильно записывать в бюджетники почти 70% граждан России. Кроме того, добавил он, стоит в связи с этим вспомнить об очередях, которые выстроились на участках для голосования за рубежом.