вторник, 20 марта 2018 г.
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Навального обвинили в гордыне и тщеславии

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Алексей Навальный.

ФОТО: Bednyakov Pavel/

Председатель Госдумы Вячеслав Володин видит проявление гордыни в позиции оппозиционера Алексея Навального, предлагавшего бойкотировать президентские выборы, передает "Интерфакс".

"Вообще, это подход тщеславных людей с гордыней, надо бороться с этим качеством", - сказал Володин журналистам, говоря о зафиксированной на выборах 18 марта высокой явке избирателей и ранее прозвучавшем предложении Навального бойкотировать выборы.

"Граждане взяли и ответили господину Навальному на его инициативу более высокой явкой", - сказал Володин.

В ответ на предположение, что такого уровня явки помогли достичь бюджетники, спикер заметил, что вряд ли правильно записывать в бюджетники почти 70% граждан России. Кроме того, добавил он, стоит в связи с этим вспомнить об очередях, которые выстроились на участках для голосования за рубежом.

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