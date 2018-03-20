Видео: IBM создала самый маленький в мире компьютер

Как пишет N+1 , прототип, который в настоящее время проходит испытания, содержит процессор с "несколькими сотнями тысяч транзисторов", оперативную память SRAM, солнечную панель, модуль обмена данными, в котором для отправки информации используется светодиод, а для получения - фотоприемник.

Как утверждают в компании, вычислительная мощность представленного устройства сопоставима с мощностью процессора 1990-х годов на архитектуре x86, однако конкретная модель процессора не уточняется. Иных подробностей о характеристиках миниатюрной новинки ее создатели не сообщают.