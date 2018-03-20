Картина дня: пожар в Таллинне, задержание Саркози и Кальюлайд поздравила Путина

Фото, видео: пожар на Палдиском шоссе локализован, над районом распространяется густой дым

По информации Спасательного департамента, сегодня утром в Хааберсти на Палдиском шоссе загорелся ангар, заполненный упаковками с одеждой. Над районом распространяется густой дым, спасатели советуют местным жителям не открывать окна. Читайте далее...

Кальюлайд поздравила Путина с переизбранием

Президент Керсти Кальюлайд во вторник направила поздравления вновь избранному в президенты России Владимиру Путину. Читайте далее...

В Пярнумаа грузовик въехал в снегоуборочную машину: одного человека доставили в больницу

Сегодня около 4.25 на 117-ом километре шоссе Таллинн – Пярну произошла авария, сообщает пресс-служба Ляэнеской префектуры. Читайте далее...

Белый дом не захотел поздравлять Путина с предсказуемой победой на выборах

В Вашингтоне осведомлены о результатах прошедших в России президентских выборов, однако поздравлять президента страны Владимира Путина с переизбранием не собираются. Читайте далее...

Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози: его подозревают в получении денег от Муаммара Каддафи

Бывший президент Франции Николя Саркази задержан по делу о незаконном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году, сообщает во вторник Le Monde. Читайте далее...

На этих должностях в Эстонии можно зарабатывать 1500 евро, не имея опыта работы

По оценке CV-Online, для тех, кто только начинает работать, зарплата в полторы тысячи евро, как правило, остается недостижимой, однако в некоторых секторах люди с хорошей подготовкой могут зарабатывать 1500 евро нетто, даже если это их первое рабочее место. Читайте далее...

Задержание дорожного нарушителя в Ласнамяэ обернулось увольнением двух опытных полицейских

В феврале 2015 года напарники Антон и Алексей (имена изменены) задержали дорожного нарушителя в районе Мустакиви в Ласнамяэ. Задержанный повел себя агрессивно и, не стесняясь в выражениях, стал проходиться по самим полицейским, их родителям и женам. Задетые за живое стражи порядка в долгу не остались и тоже несколько раз выругались матом. В итоге обоих отстранили от службы и через несколько месяцев уволили в связи с потерей доверия. Читайте далее...

Эдвард Лукас: Кремль близок к победе в новой холодной войне еще до того, как она успела по-настоящему начаться

Владимир Путин трезвенник, но у него был повод в воскресенье откупорить бутылку шампанского еще до переизбрания (или, точнее, повторного назначения). Еще никогда раньше власть на родине не принадлежала ему столь надежно, а положение его противников не было столь шатким. Читайте далее...

Половина заявлений о разбойных нападениях может быть выдумкой