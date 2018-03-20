Болиды "Формулы-1" превратились в шлепанцы

Концепты защиты головы пилотов впервые продемонстрировали в начале марта 2016 года — и публика, гонщики, функционеры команд и прочие официальные лица очень невзлюбили новинку с первого же взгляда. Отовсюду сыпались уничтожающие комментарии о нулевой эстетичности решения и убийстве самой сути «Формулы-1», что не помешало ФИА ввести гало к обязательному использованию со стартового Гран-при нынешнего сезона.

Активные пользователи интернета тоже возненавидели устройство, бросившись уничтожать его гигабайтами мемов и фотожаб. Гало сравнивали со трусами-стрингами, кабиной старых автомобилей, глазами Молнии Мак-Куинна из мультфильма «Тачки» и даже с гордостью всея Казахстана. Но самым популярным сравнением в мире многоликого анонимуса стали именно пляжные шлепанцы. В конце концов, трудно не признать, что гало и правда их очень напоминает.

Международная автомобильная федерация ввела защиту головы фактически без учета мнения команд — участников чемпионата мира просто поставили перед фактом, что уже к предсезонным крэш-тестам шасси необходимо оборудовать новинкой. Конструкторы каждой конюшни последовательно распяли идею в интервью, уповая на сильный негативный аэродинамический эффект, а технический директор «Форс-Индии» Энди Грин даже посетовал на завышенную стоимость изменений. По его словам, внедрение гало заставило «розовых» фактически построить новый автомобиль и в целом обошлось в миллион долларов, затраченных на закупку новинки и ее интеграцию в шасси. «Индусы» совместно с «Хаасом» сигнализировали президенту ФИА Жану Тодту о непосильной стоимости работ, но добились лишь незначительного снижения цены на набор комплектующих.

Больше ничего против ненавистного гало команды поделать не могли — открытая конфронтация с Международной автомобильной федерацией означала бы исключение из чемпионата мира (или потерю престижного статуса для всей серии). И «Макларен» придумал просто гениальный способ креативного протеста против подобного рода нововведений. Попросту говоря, они взяли устоявшуюся в фанатской среде идею, критикующую ситуацию, негласно поддержали ее авторов и превратили в рекламу, уничтожающую авторитет ФИА. Именно поэтому размещение логотипа производителя шлепанцев Gandys объявили только для Гран-при Австралии – не желавшие слишком уж рисковать англичане ждали реакции общественности и функционеров.

Политический контекст акции легко читается и в подробностях сделки: «Макларен» бесплатно представляет всю маркетинговую компанию и не получит ни цента с брендинга гало и особой серии шлепанцев. Всю прибыль с продаж «гоночных» тапок обе компании направят в фонд поддержки сирот Orphans for Orphans, основанный владельцами Gandys, потерявшими родителей в цунами в декабре 2004 года.

«Благодаря этому соглашению «Макларен» поможет действительно хорошему делу», – подчеркнул Джон Аллерт.