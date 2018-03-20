Пациентка выпала из окна таллиннской больницы и разбилась насмерть
20 марта 2018 г., 16:48
Сегодня утром пациентка Ида-Таллиннской центральной больницы выпала из окна четвертого этажа и разбилась.
По данным Rus.Postimees, трагический случай произошел в отделении внутренних заболеваний около семи утра.
В полиции Rus.Postimees подтвердили информацию о гибели пациентки.
"По предварительным данным, ничто не указывает на преступление", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.
В полиции отказались разглашать подробности инцидента, сославшись на необходимость защиты деликатных данных.