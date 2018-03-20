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Пациентка выпала из окна таллиннской больницы и разбилась насмерть

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Ида-Таллиннская центральная больница. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Сегодня утром пациентка Ида-Таллиннской центральной больницы выпала из окна четвертого этажа и разбилась.

По данным Rus.Postimees, трагический случай произошел в отделении внутренних заболеваний около семи утра.

В полиции Rus.Postimees подтвердили информацию о гибели пациентки.

"По предварительным данным, ничто не указывает на преступление", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

В полиции отказались разглашать подробности инцидента, сославшись на необходимость защиты деликатных данных.

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