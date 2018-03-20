Фото: как в Литве используют старые окна домов советского времени

Литовская фирма Gyva Grafika выпускает гениальное в своей простоте покрытие для стен: на обычные кафельные плитки нанесен необычный рисунок, рассказывает Kodu со ссылкой на Bored Panda.
Все началось с заказа на оформление интерьера. Руководство одного ресторана запланировало ремонт и хотело привнести в помещения заведения что-то необычное.
Причем кафельную плитку в туалете удалять не планировали: нужно было что-то придумать, и один из дизайнеров бюро Gyva Grafika предложил перевести на плитку фотографии окон, сделанные им в спальном районе Каунаса, городе своего детства.
Интерьер имел у посетителей ресторана большой успех. Благодаря социальным сетям проект стал популярным, начали поступать заказы как от жителей спальных районов Литвы, так и от литовцев, уехавших на постоянное жительство за границу и испытывающих ностальгию по своим старым советским квартирам. Фирма решила наладить производство такой плитки.
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