Президент Польши поддержал бойкот ЧМ-2018

«Вчера президент, Анджей Дуда, принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России», — сообщил руководитель канцелярии президента Кшиштоф Щерский.

Ранее от поездки в Россию отказались официальные лица Великобритании и Исландии. Канцлер Германии, Ангела Меркель, заявила, что ситуация в России с правами человека и обстановка после отравления двойного агента Сергея Скрипаля напряженная, но страны ЕС обсуждать бойкот ЧМ-2018 не намерены.

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о возможном отказе Исландии от приезда на чемпионат мира по футболу. Слова чиновника приводит RT.

«Можно только посочувствовать исландским чиновникам, они бы с удовольствием поболели за свою сборную.

Печально, что Исландию втягивают в информационную и политическую войну против России в качестве расходного материала. Так, например, сегодня Украина критикует чемпионат мира в России.

Но давайте вспомним, как киевская власть активно осуждала действия британских функционеров, которые также по политическим мотивам объявили бойкот чемпионата Европы по футболу 2012 на Украине.