Президент Польши поддержал бойкот ЧМ-2018

Президент Польши Анджей Дуда решил отказаться от поездки на торжественную церемонию открытия чемпионата мира по футболу, сообщает RMF 24.
«Вчера президент, Анджей Дуда, принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России», — сообщил руководитель канцелярии президента Кшиштоф Щерский.
Ранее от поездки в Россию отказались официальные лица Великобритании и Исландии. Канцлер Германии, Ангела Меркель, заявила, что ситуация в России с правами человека и обстановка после отравления двойного агента Сергея Скрипаля напряженная, но страны ЕС обсуждать бойкот ЧМ-2018 не намерены.
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о возможном отказе Исландии от приезда на чемпионат мира по футболу. Слова чиновника приводит RT.
«Можно только посочувствовать исландским чиновникам, они бы с удовольствием поболели за свою сборную.
Печально, что Исландию втягивают в информационную и политическую войну против России в качестве расходного материала. Так, например, сегодня Украина критикует чемпионат мира в России.
Но давайте вспомним, как киевская власть активно осуждала действия британских функционеров, которые также по политическим мотивам объявили бойкот чемпионата Европы по футболу 2012 на Украине.
Хотелось бы пожелать властям Исландии при принятии решений руководствоваться своими, а не чужими национальными интересами», — сказал Дегтярев RT.