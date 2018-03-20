Как получить муниципальное жилье и при этом не обнаглеть

В наше время обзавестись собственным жильем можно несколькими способами. Во-первых, получить его в наследство от родителей, бабушки-дедушки-тетушки-дядюшки. Во-вторых, заработать или взять кредит и купить. В-третьих, выполнить условия самоуправления и стать квартиросъемщиком, проживающим на муниципальной жилплощади.
Если в Эстонии вообще этот вопрос так или иначе решаем, поскольку недвижимость на периферии имеет более-менее разумную цену, то позволить себе жилье в Таллинне под силу далеко не каждому. Около десяти лет назад, понимая, что свободного и муниципального жилья в столице катастрофически мало, (а тогда еще и остро стоял вопрос, куда расселять вынужденных квартиросъемщиков, волей властей оказавшихся практически на улице или в кабальных условиях, выдвинутых иностранными эстонцами, которым вернули их дома по реституции) город запустил программу строительства домов.
Так в Ласнамяэ выросло уже несколько кварталов многоквартирных современных домов, в которые переселяют тех, кто не может приобрести жилье. Там же есть дома, построенные для специалистов, необходимых столице для развития: медицинских работников, учителей.
Понятно, что получить такую квартиру хотели бы многие, а дают их далеко не всем. Вопросы по этому поводу постоянно поступают и в районные управы и в СМИ - в том числе, и к нам. Попадаются среди них и такие, на которые нельзя не отреагировать: например, спрашивают, как бороться с мошенниками, пытающимися делать бизнес на жилье, в то время как сотни и тысячи действительно нуждающихся не могут даже встать на очередь.
Итак, мы получили письмо: «Хотелось бы затронуть тему муниципального жилья, в частности, противозаконного использования таких квартир. Хотелось бы узнать, куда обращаться для проверки имеющихся нарушений? Ведь люди годами стоят на очереди, а ушлые официальные арендаторы этих квартир, получившие их в "волну заселения", мертвой хваткой вцепились в эти метры и готовы идти на любые хитрости.
В частности, одна многодетная семья, проживающая в трехкомнатной квартире на Раадику, хочет обменять квартиру на однокомнатную или двухкомнатную. О доплате, конечно же, тоже не забыли. При этом семья состоит из пяти человек, включая разнополых детей. Три года назад, пока план махинации у них еще не созрел, они очень хотели поменяться на четырехкомнатную квартиру. От их знакомых поступила информация, что в скором времени они переезжают в новое жилье, приобретенное на имя родственников (ведь как только арендатор муниципального жилья приобретает собственность, договор с ним расторгается). В квартире на Раадику теперь будет проживать родственник этих арендаторов, а квартира самого родственника будет сдаваться. Это, конечно же, не единичный случай. Ранее в СМИ неоднократно писали и о сдаче данных муниципальных квартир в субаренду».
Этот вопрос мы передали в Таллиннскую городскую управу и получили ответ от вице-мэра столицы Эхи Вырк: «Муниципальное жилье дается в использование людям, которые не в состоянии самостоятельно решить вопрос жилья, а также отвечают установленным городом условиям. В определенных случаях город может принять решение, разрешающее обменять одну муниципальную квартиру на другую, например, если оба съемщика по-прежнему нуждаются в жилплощади и в их семьях произошли изменения (изменилось количество членов семьи или произошли изменения в доходах). Обмен муниципального жилья на жилье, находящееся в частной собственности, строго запрещен».
То есть в том, что какая-то семья хочет обменять одну муниципальную квартиру на другую, нет ничего противозаконного. Если найден вариант обмена и город не против, договоры просто переоформляются, и люди переезжают.
А вот что касается сдачи муниципальной квартиры в субаренду, так это запрещено: «Это важное условие арендного договора, в случае нарушения которого договор расторгается. Сдача жилья в субаренду ясно показывает, что съемщик не нуждается в муниципальном жилье и его нужно передать тому, кто действительно нуждается в помощи».
Кому жаловаться, если вы заметили подобное нарушение? «У города есть право проверять исполнение договора, чем город и занимается, - сказала Эха Вырк. - Для выявления таких случаев важна информация от соседей. Для обеспечения безопасности в муниципальных домах жильцы в любом случае должны извещать город, если в соседнюю квартиру въехал кто-то чужой».
То есть рассказать о своем соседе, мухлюющем с муниципальной квартирой, можно в управе своего района. Чиновники проверят обстановку и примут меры.
А вот и обратная ситуация: когда люди нуждаются в жилье, но не могут его найти.
«Не знаем, куда уже обратиться. Может, подскажете, как поступить правильно и что нужно сделать. Мы семья из шести человек: трое детей, муж, я и моя мама. Своего жилья у нас нет. Все теснимся в маленькой съемной квартире. Мама на инвалидности. Я в декретном отпуске. Муж работает с утра до вечера. Купить квартиру мы не можем, к тому же у нас есть долги, и судебные исполнители арестовали счета. Снимают деньги даже с детского пособия. Попытались встать на очередь на муниципальное жилье, но получили отказ: мол, вы молодые, можете сам снять или купить жилье. Ну как же так? Ведь везде написано, что молодые семьи в приоритете! Значит, это все вранье? Что нужно, чтобы комиссия поставила нас на очередь? Подскажите, пожалуйста».
И этот вопрос мы передали в городскую управу, получив от вице-мэра Эхи Вырк следующий ответ: «Подать ходатайство об аренде муниципального жилья в Таллинне могут лица, чьим местом жительства, внесенным в регистр народонаселения, является Таллинн. Письменное заявление о принятии на учет в качестве лица, ходатайствующего об аренде муниципального жилья, нужно подать в управу района, на территории которого зарегистрирован человек».
Затем соответствующая комиссия рассмотрит ситуацию и примет решение: поставить на очередь или не поставить. В случае нашей читательницы комиссия решила отказать. Мы посоветовали бы ей обратиться напрямую в Таллиннскую мэрию с просьбой проверить, обоснован ли этот отказ. Только так можно понять, правильно ли поступили чиновники или перестарались. Мы в этой ситуации дать объективной оценки не можем, поскольку не владеем более детальной информацией.
Эха Вырк объяснила, что Нужно соблюдать последовательность действий: сначала надо встать на учет в качестве нуждающегося в жилье, а уже затем подать ходатайство о предоставлении жилья.
Также вице-мэр сообщила, что сейчас в городе свободные квартиры есть: «В Таллинне запущена вторая программа строительства жилья. В рамках данной программы о жилье могут ходатайствовать молодые семьи и необходимые Таллинну работники. Молодая семья в понимании данной программы - это семья или родитель-одиночка, которые растят хотя бы одного ребенка в возрасте до 16 лет».
Найти перечень необходимых Таллинну работников можно здесь (§ 2 lg 2).
«В данный момент молодые семьи и необходимые городу работники могут получить в аренду освободившиеся жилые помещения в домах, построенных на улице Раадику в Ласнамяэ. Подать заявление о принятии на учет можно в управе того района, в котором человек зарегистрирован по данным регистра народонаселения»,- сказала вице-мэр.
Точные условия для постановки на учет и подачи ходатайства о получении арендного жилья, можно прочесть на странице Таллинна.