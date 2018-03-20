Как получить муниципальное жилье и при этом не обнаглеть

То есть в том, что какая-то семья хочет обменять одну муниципальную квартиру на другую, нет ничего противозаконного. Если найден вариант обмена и город не против, договоры просто переоформляются, и люди переезжают.

А вот что касается сдачи муниципальной квартиры в субаренду, так это запрещено: «Это важное условие арендного договора, в случае нарушения которого договор расторгается. Сдача жилья в субаренду ясно показывает, что съемщик не нуждается в муниципальном жилье и его нужно передать тому, кто действительно нуждается в помощи».

Кому жаловаться, если вы заметили подобное нарушение? «У города есть право проверять исполнение договора, чем город и занимается, - сказала Эха Вырк. - Для выявления таких случаев важна информация от соседей. Для обеспечения безопасности в муниципальных домах жильцы в любом случае должны извещать город, если в соседнюю квартиру въехал кто-то чужой».

То есть рассказать о своем соседе, мухлюющем с муниципальной квартирой, можно в управе своего района. Чиновники проверят обстановку и примут меры.

А вот и обратная ситуация: когда люди нуждаются в жилье, но не могут его найти.

«Не знаем, куда уже обратиться. Может, подскажете, как поступить правильно и что нужно сделать. Мы семья из шести человек: трое детей, муж, я и моя мама. Своего жилья у нас нет. Все теснимся в маленькой съемной квартире. Мама на инвалидности. Я в декретном отпуске. Муж работает с утра до вечера. Купить квартиру мы не можем, к тому же у нас есть долги, и судебные исполнители арестовали счета. Снимают деньги даже с детского пособия. Попытались встать на очередь на муниципальное жилье, но получили отказ: мол, вы молодые, можете сам снять или купить жилье. Ну как же так? Ведь везде написано, что молодые семьи в приоритете! Значит, это все вранье? Что нужно, чтобы комиссия поставила нас на очередь? Подскажите, пожалуйста».

И этот вопрос мы передали в городскую управу, получив от вице-мэра Эхи Вырк следующий ответ: «Подать ходатайство об аренде муниципального жилья в Таллинне могут лица, чьим местом жительства, внесенным в регистр народонаселения, является Таллинн. Письменное заявление о принятии на учет в качестве лица, ходатайствующего об аренде муниципального жилья, нужно подать в управу района, на территории которого зарегистрирован человек».

Затем соответствующая комиссия рассмотрит ситуацию и примет решение: поставить на очередь или не поставить. В случае нашей читательницы комиссия решила отказать. Мы посоветовали бы ей обратиться напрямую в Таллиннскую мэрию с просьбой проверить, обоснован ли этот отказ. Только так можно понять, правильно ли поступили чиновники или перестарались. Мы в этой ситуации дать объективной оценки не можем, поскольку не владеем более детальной информацией.

Эха Вырк объяснила, что Нужно соблюдать последовательность действий: сначала надо встать на учет в качестве нуждающегося в жилье, а уже затем подать ходатайство о предоставлении жилья.

Также вице-мэр сообщила, что сейчас в городе свободные квартиры есть: «В Таллинне запущена вторая программа строительства жилья. В рамках данной программы о жилье могут ходатайствовать молодые семьи и необходимые Таллинну работники. Молодая семья в понимании данной программы - это семья или родитель-одиночка, которые растят хотя бы одного ребенка в возрасте до 16 лет».

Найти перечень необходимых Таллинну работников можно здесь (§ 2 lg 2).

«В данный момент молодые семьи и необходимые городу работники могут получить в аренду освободившиеся жилые помещения в домах, построенных на улице Раадику в Ласнамяэ. Подать заявление о принятии на учет можно в управе того района, в котором человек зарегистрирован по данным регистра народонаселения»,- сказала вице-мэр.