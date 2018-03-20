В американской школе произошла стрельба, пострадали три подростка

В результате стрельбы в школе в старшей школе "Грейт Миллс" в штате Мэриленд пострадали два человека, а также сам нападавший, передает телеканал NBC Washington со ссылкой на шерифа округа Сэнт-Мэрис Тима Камерона, передает "Интерфакс".