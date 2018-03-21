Время покупать дачу: пять недорогих вариантов на эстонских островах

Портал Kodu нашел несколько дач на островах, которые продаются по вполне приемлемым ценам. Давайте посмотрим!
Хуторской дом находится в довольно приличном состоянии. Заменена вся электропроводка, балки в хорошем состоянии, замены требует только одна стена. Проводить лето в таком месте - настоящее удовольствие.
Чудское озеро, остров Пийриссаар - чудесное место для отдыха в большом доме редкого для нашего глаза, но очень популярного на острове нежно-фиолетового цвета.
В этом доме в начале прошлого века действовала школа Ребасселья. Сегодня дом пригоден для круглогодичного проживания, но вполне подойдет и для летнего отдыха.
Хотя весь хутор Котка требует реновации, этот новенький домик можно купить для отдыха. Терраса и погружная бочка добавят радости летнему отдыху.
В деревне Дибю, в сотне метрах от моря продается хуторской дом, построенный в 1906 году. Дом находится в центре деревни, в окружении хороших соседей.