Время покупать дачу: пять недорогих вариантов на эстонских островах

ФОТО: KV.EE

Хуторской дом находится в довольно приличном состоянии. Заменена вся электропроводка, балки в хорошем состоянии, замены требует только одна стена. Проводить лето в таком месте - настоящее удовольствие.

ФОТО: KV.EE

Чудское озеро, остров Пийриссаар - чудесное место для отдыха в большом доме редкого для нашего глаза, но очень популярного на острове нежно-фиолетового цвета.

ФОТО: KV.EE

В этом доме в начале прошлого века действовала школа Ребасселья. Сегодня дом пригоден для круглогодичного проживания, но вполне подойдет и для летнего отдыха.

ФОТО: KV.EE

Хотя весь хутор Котка требует реновации, этот новенький домик можно купить для отдыха. Терраса и погружная бочка добавят радости летнему отдыху.

ФОТО: KV.EE