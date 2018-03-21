среда, 21 марта 2018 г.
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  • Время покупать дачу: пять недорогих вариантов на эстонских островах

Время покупать дачу: пять недорогих вариантов на эстонских островах Смотрите фото

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ФОТО: KV.EE

Портал Kodu нашел несколько дач на островах, которые продаются по вполне приемлемым ценам. Давайте посмотрим! 

1. Хутор Уус-Андрусе на Сааремаа, 22 000 евро

ФОТО: KV.EE

Хуторской дом находится в довольно приличном состоянии. Заменена вся электропроводка, балки в хорошем состоянии, замены требует только одна стена. Проводить лето в таком месте - настоящее удовольствие. 

2. Большой фиолетовый дом на острове Пийриссаар, 22 900 евро

ФОТО: KV.EE

Чудское озеро, остров Пийриссаар - чудесное место для отдыха в большом доме редкого для нашего глаза, но очень популярного на острове нежно-фиолетового цвета.

3. Бывшее здание школы на Хийумаа, 27 000 евро

ФОТО: KV.EE

В этом доме в начале прошлого века действовала школа Ребасселья. Сегодня дом пригоден для круглогодичного проживания, но вполне подойдет и для летнего отдыха. 

4. Абсолютно новый банный домик на классическом хуторе, Сааремаа, 29 000 евро

ФОТО: KV.EE

Хотя весь хутор Котка требует реновации, этот новенький домик можно купить для отдыха. Терраса и погружная бочка добавят радости летнему отдыху.

5. Милая дача на острове Вормси, 36 500 евро

ФОТО: KV.EE

В деревне Дибю, в сотне метрах от моря продается хуторской дом, построенный в 1906 году. Дом находится в центре деревни, в окружении хороших соседей. 

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