Вопрос читательницы: должна ли я платить за разбитую в магазине бутылку?

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась раздосадованная читательница. «Я стояла в кассе, выгружала товар на ленту и каким-то загадочным образом корзина упала, а из неё выпала стеклянная бутылка и разбилась. Меня заставили заплатить за эту бутылку. Конечно, я начала возмущаться, ведь товар в магазине застрахован. Правильно ли я сделала, что заплатила?» - спрашивает женщина.
Отвечает Пилле Калда, специалист по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей:
«Время от времени к нам обращаются с вопросом относительно разбитых в магазине вещей. Мы всегда придерживаемся мнения, что внимательными должны быть обе стороны. Магазин должен обеспечить клиентам возможность свободно передвигаться в магазине, и клиент должен убедиться в том, что его поведение и передвижение не причиняют ущерб товарам. В данном случае, речь идет, скорее, о соглашении сторон. Вопрос, застрахован товар в магазине или нет, - вне компетенции Департамента защиты прав потребителей.
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