Вопрос читательницы: должна ли я платить за разбитую в магазине бутылку?

«Время от времени к нам обращаются с вопросом относительно разбитых в магазине вещей. Мы всегда придерживаемся мнения, что внимательными должны быть обе стороны. Магазин должен обеспечить клиентам возможность свободно передвигаться в магазине, и клиент должен убедиться в том, что его поведение и передвижение не причиняют ущерб товарам. В данном случае, речь идет, скорее, о соглашении сторон. Вопрос, застрахован товар в магазине или нет, - вне компетенции Департамента защиты прав потребителей.