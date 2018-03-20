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Таллинн и Технический университет подписали договор о стипендиях по инфотехнологии

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Таллинн и Таллинский технический университет подписали договор о стипендиях в области инфотехнологий, сообщила во вторник BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.

Городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп и директор ИТ-колледжа Таллинского технического университета Пеэтер Лорентс подписали договор, определяющий условия конкурса на городские стипендии по инфотехнологии.

Конкурс на стипендии будет открытым, сумма, выделяемая на это в бюджете города, составит до 5800 евро в год. Стипендии предназначены стимулировать заинтересованность студентов в решении актуальных для города задач при подготовке курсовых или выпускных работ. Стипендии будут получать не менее трех человек, конкурс организуется колледжем. В состав отборочной комиссии войдет и представитель города. Необходимость обновления договора вызвана тем, что с 1 августа 2017 года объединились Инфотехнологический колледж Эстонии и ТТУ.

Таллинн выплачивает стипендии с 2009 года. Ими отмечены за это время 20 проектов.

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