Microsoft запретила менять браузер в Windows 10

«Участники программы Windows Insider, которые получают обновления в рамках Skip Ahead, начали тестировать возможность открывать ссылки из почтового клиента WIndows через бразуер Microsoft Edge, который обеспечивает лучший, наиболее безопасный и надежный опыт работы с Windows 10», — говорится в описании сборки 17623, передает "Лента.ру".

Таким образом, даже если изменить стандартный браузер, все ссылки из почтового приложения будут открываться в Edge.

Указывается, что с этим браузером пользователи станут «более продуктивными, организованными и творческими». Однако, по данным Netmarketshare, пользуются им всего пять процентов владельцев ПК, тогда как у Google Chrome доля составляет 60 процентов.