В Финляндии начался процесс над совершившим теракт в Турку беженцем

Заместитель генерального прокурора Райя Тойвиайнен заявила на начавшемся сегодня предварительном слушании дела о теракте в Турку, что сторона обвинения требует для Абдеррахмана Буанана пожизненного заключения. Просителя убежища из Марокко обвиняют в совершении двух убийств и восьми покушениях на убийство, совершенных с террористическими целями, передает fontanka.ru.