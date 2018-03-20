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В Финляндии начался процесс над совершившим теракт в Турку беженцем

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Полиция Турку. Иллюстративное фото.

ФОТО: VESA MOILANEN/AFP

Заместитель генерального прокурора Райя Тойвиайнен заявила на начавшемся сегодня предварительном слушании дела о теракте в Турку, что сторона обвинения требует для Абдеррахмана Буанана пожизненного заключения. Просителя убежища из Марокко обвиняют в совершении двух убийств и восьми покушениях на убийство, совершенных с террористическими целями, передает fontanka.ru.

Расследование полиции показало, что Буанан симпатизировал запрещенной во многих странах террористической организации ИГИЛ, а теракт он совершил из мести за действия западной коалиции войск в Сирии. 

Сам обвиняемый отрицает, что совершил свои злодеяния, руководствуясь террористическими целями.

Родственники погибших и сами пострадавшие требует от просителя убежища в общей сложности 500 тысяч евро компенсации. 

Судебное разбирательство по поводу теракта в Турку пройдет в апреле. 

Гражданин Марокко Абдеррахман Буанан устроил резню в центре Турку 8 августа 2017 года. Это первый в Финляндии теракт, совершенный исламистом.

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