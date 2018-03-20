вторник, 20 марта 2018 г.
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Чемпионат мира по футболу откроют мячом, побывавшим в космосе

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ФОТО: Vitaly Nevar/Vitaly Nevar/TASS

Экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08", которому предстоит в среду отправиться на Международную космическую станцию (МКС), возьмет с собой официальный мяч чемпионата мира по футболу Telstar18. Об этом сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции командир корабля, российский космонавт Олег Артемьев.

Мы везем с собой мячик, который будет вбрасываться на поле первого матча. Мы его везем туда, сделаем какое-нибудь pr-мероприятие с этим мячиком, и Антон Шкаплеров его спустит на Землю. Я думаю, это будет одна из тех вещей, что будет на первом матче", - цитирует Артемьева "Интерфакс".

Напомним, что в матче открытия ЧМ-2018 14 июня в "Лужниках" сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Командир корабля добавил, что по просьбе сына, который увлекается футболом, берет с собой символ грядущего чемпионата мира - волка Забиваку. По его словам, игрушка будет одним из индикаторов невесомости.

Несмотря на плотный график работы на МКС во время ЧМ-2108, космонавты планируют следить за матчами мундиаля.

"Американские средства связи позволяют смотреть футбол даже в прямом эфире. Если мы что-то не увидим в прямом эфире, мы посмотрим в записи", - уточнил Артемьев.

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