Чемпионат мира по футболу откроют мячом, побывавшим в космосе

Мы везем с собой мячик, который будет вбрасываться на поле первого матча. Мы его везем туда, сделаем какое-нибудь pr-мероприятие с этим мячиком, и Антон Шкаплеров его спустит на Землю. Я думаю, это будет одна из тех вещей, что будет на первом матче", - цитирует Артемьева "Интерфакс".

Напомним, что в матче открытия ЧМ-2018 14 июня в "Лужниках" сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Командир корабля добавил, что по просьбе сына, который увлекается футболом, берет с собой символ грядущего чемпионата мира - волка Забиваку. По его словам, игрушка будет одним из индикаторов невесомости.

Несмотря на плотный график работы на МКС во время ЧМ-2108, космонавты планируют следить за матчами мундиаля.