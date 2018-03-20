Видео: что делать, если вы встретили в лесу медведя?

Юргенсон подчеркнул, что при встрече с медведем следует избегать зрительного контакта и к нему нельзя поворачиваться спиной. Это для хищника сигнал, что вы пытаетесь убежать, и у него срабатывает охотничий инстинкт. Если какой-нибудь любопытный медведь заглянет к вам в лесной лагерь, подайте голос: говорите с ним, пойте или стучите вещами. Такие звуки раздражают животных и скорее всего заставят их уйти.