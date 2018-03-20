вторник, 20 марта 2018 г.
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Видео: что делать, если вы встретили в лесу медведя?

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Медведь. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

Телеведущий Марек Линдмаа решил испытать, каково это — выживать в лесу. Проживший три года в лесу Тыну Юргенсон учил его в том числе жить бок о бок с дикими животными, передает Lemmik.

Юргенсон подчеркнул, что при встрече с медведем следует избегать зрительного контакта и к нему нельзя поворачиваться спиной. Это для хищника сигнал, что вы пытаетесь убежать, и у него срабатывает охотничий инстинкт. Если какой-нибудь любопытный медведь заглянет к вам в лесной лагерь, подайте голос: говорите с ним, пойте или стучите вещами. Такие звуки раздражают животных и скорее всего заставят их уйти.

Помимо этого, у Юргенсона можно научиться, как развести долго горящий костер, построить лучшее укрытие от ветра и хорошо питаться, находясь в лесу.

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