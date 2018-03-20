Военные парамедики отрабатывают на местности оказание медпомощи в условиях боя

Специализированный лагерь парамедиков открылся во вторник на полигоне Пийрсалу в Ляэнемаа, его участники отрабатывают на местности оказание медицинской помощи в условиях боя. В работе лагеря принимают участие почти 60 человек вместе с медицинским оснащением и бронетранспортом, сообщил пресс-секретарь командования Центра.