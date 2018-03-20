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  • Военные парамедики отрабатывают на местности оказание медпомощи в условиях боя

Военные парамедики отрабатывают на местности оказание медпомощи в условиях боя

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Военные учения. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tauno Tõhk / valitsuse kommunikatsioonibüroo

В полевом лагере специализированных курсов парамедиков Центра поддержки военной медицины впервые приняли участие союзники боевой группы НАТО.

Специализированный лагерь парамедиков открылся во вторник на полигоне Пийрсалу в Ляэнемаа, его участники отрабатывают на местности оказание медицинской помощи в условиях боя. В работе лагеря принимают участие почти 60 человек вместе с медицинским оснащением и бронетранспортом, сообщил пресс-секретарь командования Центра.

К проведению учебной работы впервые привлечены представители Великобритании и Дании из союзников боевой группы НАТО, с которые отрабатываются взаимодействия в симуляции боевых условий.

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