Военные парамедики отрабатывают на местности оказание медпомощи в условиях боя
20 марта 2018 г., 19:55
В полевом лагере специализированных курсов парамедиков Центра поддержки военной медицины впервые приняли участие союзники боевой группы НАТО.
Специализированный лагерь парамедиков открылся во вторник на полигоне Пийрсалу в Ляэнемаа, его участники отрабатывают на местности оказание медицинской помощи в условиях боя. В работе лагеря принимают участие почти 60 человек вместе с медицинским оснащением и бронетранспортом, сообщил пресс-секретарь командования Центра.
К проведению учебной работы впервые привлечены представители Великобритании и Дании из союзников боевой группы НАТО, с которые отрабатываются взаимодействия в симуляции боевых условий.