Аптекам могут разрешить вакцинировать людей от гриппа

По мнению фармацевтов, это повысит доступность вакцины и, соответственно, общий уровень вакцинации населения.

"Мы много раз давали понять чиновникам, что компетенция аптекарей не используется в полном объеме. Чтобы здравоохранение оставалось на высоком уровне, нужно искать другие методы", - считает член правления Объединения аптек Эстонии Кристийна Сепп.