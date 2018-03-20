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Аптекам могут разрешить вакцинировать людей от гриппа

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Прививка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andres Teiss

Объединение аптек Эстонии предлагает решить проблему высокой заболеваемости гриппом, разрешив аптекарям делать прививки прямо в аптеках, передает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

По мнению фармацевтов, это повысит доступность вакцины и, соответственно, общий уровень вакцинации населения.

"Мы много раз давали понять чиновникам, что компетенция аптекарей не используется в полном объеме. Чтобы здравоохранение оставалось на высоком уровне, нужно искать другие методы", - считает член правления Объединения аптек Эстонии Кристийна Сепп.

"Министерство приветствует такую инициативу аптек, но для начала нужно ввести больше услуг консультирования, которые не требуют больших инвестиций", - сказала вице-канцлер сферы здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе.

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