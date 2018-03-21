СМИ: помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах

По данным издания, в информационных материалах о выборах в России, подготовленных для Трампа советниками по нацбезопасности, большими буквами было написано: "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ". Кроме того, помощники советовали президенту выступить с осуждением химатаки в Солсбери, в ходе которой был отравлен нервно-паралитическим веществом Сергей Скрипаль, пишет Newsru.com.

Трамп не прислушался к рекомендациям. Как стало известно, накануне он позвонил Путину с поздравлениями. Президент США позже сообщил журналистам, что также обсудил с ним контроль за вооружениями, Сирию и КНДР.

В Кремле сообщили, что разговор Путина и Трампа носил конструктивный и деловой характер "и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". Президенты "высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом". Во время разговора была подчеркнута важность "скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", говорилось в сообщении.

В разговоре американский лидер заявил, что обеспокоен заявлениями о разработке в России новых видов вооружений - "неуязвимых" межконтинентальных баллистических ракет и ядерных торпед, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Об этих видах вооружений Путин говорил в послании Федеральному собранию 1 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тема, связанная с "делом Скрипаля", во время телефонного разговора лидеров не затрагивалась.

Кроме того, в Кремле заявили, что Путин и Трамп "особое внимание" уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. Позже президент США заявил, что хочет встретиться с Путиным "в не столь отдаленном будущем", чтобы обсудить "гонку вооружений" между двумя странами. Трамп, по его словам, также намерен лично пообщаться с российским президентом на темы Украины, КНДР и Сирии.

Между тем действия Трампа, поздравившего Путина, осудили в конгрессе США. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, по данным CNN , раскритиковал произошедшее, заявив, что для него, если бы он занимал пост главы США, звонок президенту России не был бы приоритетной задачей. Он также высказал недоверие к подсчету голосов в России.