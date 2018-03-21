В Ласнамяэ пройдут инфочасы по вопросам социальных пособий

Инфочасы пройдут сегодня, 21 марта, (на русском) и 22 марта (на эстонском языке) в 14.00 в таллиннском городском магазине Lipo по адресу Пунане, 48a.

Необходимость проведения таких инфочасов связана с тем, что люди часто не знают свои права на получение пособий и того, как и где оформлаются необходимые заявления. «Недавние исследования показали, что до получения пособий доходят самые упорные, а многие, кто действительно нуждается в поддержке, не знают о своих правах и возможностях, - сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. - Задача самоуправления обеспечить всем равный доступ к социальной защите».

Обратившись в отдел социального обеспечения при управе, человек сможет проконсультироваться со специалистом и получить помощь при подаче необходимых заявлений. «Нередки случаи, когда человек не знает, куда обратиться за помощью», - отметила Мария Юферева.

Во время инфочаса обсудят возможности подачи ходатайств о предоставлении средств к существованию, пособий, связанных с низкими доходами, и универсальных пособий (пособие по рождению, пособие на первоклассника, надбавка к пенсии, выплаты в связи со смертью). Кроме того, специалисты расскажут о возмещении расходов по уходу за ребенком и возможности частичного освобождения от выплат за место в муниципальном детском саду. Представители Продуктового банка, в свою очередь, сделают обзор услуг, предоставляемых банком.