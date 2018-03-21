Забытый в топливном баке заправочный пистолет обошелся более чем в 3000 евро

Согласн статистике страховой компании If kindlustus, ежемесячно фиксируются случаи ущерба, когда невнимательные водители отъезжают от заправки, забыв о оставленном в топливном баке заправочном пистолете.
Например, в 2017 году было зафиксировано 69 подобных случаев. В среднем страховое возмещение составляло 430 евро, а самая большая сумма достигла 3400 евро, пишет Tarbija24.
В If kindlustus отмечают, что с годами ситуация стала несколько лучше, но в то же время им еженедельно приходится возмещать топливным заправкам подобный ущерб.
Страховщики также рекомендуют перед началом движения бросить взгляд в зеркало бокового вида, чтобы убедиться, что заправочный пистолет не был оставлен в топливном баке.
Если из строя будет выведена вся топливораздаточная колонка, то сумма ущерба может достигать 10 000 евро.