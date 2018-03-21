Забытый в топливном баке заправочный пистолет обошелся более чем в 3000 евро

Например, в 2017 году было зафиксировано 69 подобных случаев. В среднем страховое возмещение составляло 430 евро, а самая большая сумма достигла 3400 евро, пишет Tarbija24.

В If kindlustus отмечают, что с годами ситуация стала несколько лучше, но в то же время им еженедельно приходится возмещать топливным заправкам подобный ущерб.

Страховщики также рекомендуют перед началом движения бросить взгляд в зеркало бокового вида, чтобы убедиться, что заправочный пистолет не был оставлен в топливном баке.