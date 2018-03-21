среда, 21 марта 2018 г.
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  • Забытый в топливном баке заправочный пистолет обошелся более чем в 3000 евро

Забытый в топливном баке заправочный пистолет обошелся более чем в 3000 евро

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ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Согласн статистике страховой компании If kindlustus, ежемесячно фиксируются случаи ущерба, когда невнимательные водители отъезжают от заправки, забыв о оставленном в топливном баке заправочном пистолете.

Например, в 2017 году было зафиксировано 69 подобных случаев. В среднем страховое возмещение составляло 430 евро, а самая большая сумма достигла 3400 евро, пишет Tarbija24.

В If kindlustus отмечают, что с годами ситуация стала несколько лучше, но в то же время им еженедельно приходится возмещать топливным заправкам подобный ущерб.

Страховщики также рекомендуют перед началом движения бросить взгляд в зеркало бокового вида, чтобы убедиться, что заправочный пистолет не был оставлен в топливном баке.

Если из строя будет выведена вся топливораздаточная колонка, то сумма ущерба может достигать 10 000 евро.

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