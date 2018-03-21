Рассказ порноактрисы об интимной связи с Трампом подтвердили результаты полиграфа

Как стало известно журналистам, еще в 2011 году по запросу издательского дома Bauer Publishing, который, в частности, владеет журналами Life & Style и InTouch, Клиффорд согласилась пройти проверку на полиграфе, пишет Newsru.com.

В ходе прохождения теста, среди прочего, порноактриса утвердительно на два вопроса: "Была ли у вас интимная связь с Дональдом Трампом в июле 2006 года" и "Был ли у вас незащищенный секс с Дональдом Трампом в июле 2006 года".

Как показали результаты полиграфа, Клиффорд говорит правду. При этом сообщается, что вероятность ошибки этого исследования составляет менее 1%.

По словам ее адвоката Майкла Авенатти, он заплатил 25 тысяч долларов, чтобы выкупить видеозапись теста на полиграфе вместе с соответствующей документацией у издательского дома, который принял решение не публиковать интервью с порноактрисой.

Напомним, Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, утверждает, что у нее была связь с Трампом в 2006-м и 2007 годах.

Десять лет спустя - перед президентскими выборами 2016 года - бывшие любовники якобы заключили сделку: адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тыс. долларов в обмен на подписание соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с миллиардером, принявшим участие в борьбе за президентский пост.

В марте 2018 года стало известно, что Клиффорд подала в суд иск, в котором требовала признать заключенный договор недействительным, так как под ним не было подписи Трампа.