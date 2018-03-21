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Страшная трагедия шведского хоккеиста

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В семье защитника «Оттавы» Эрика Карлссона случилась трагедия.

Супруга хоккеиста Мелинда была беременна. На прошлой неделе сестра Карлсонов устроила первый baby shower.  Ожидалось, что мальчик родится в апреле. Как стало известно во вторник, жена Карлссона потеряла ребенка.

«Мысли и молитвы всего нашего клуба, города и хоккейного сообщества в целом посвящены Эрику и Мелинде после того, как они лишились сына.

Просим вас с уважением отнестись к желанию семьи остаться в уединении во время скорби», – сказано в заявлении «Сенаторс».

Эрик и Мелинда поженились летом прошлого года в Оттаве. Они публично объявили о беременности в ноябре. Позже стало известно, что супруги ждали мальчика.

Карлссон пропустит ближайшую игру «Оттавы» с «Флоридой».

Эта не первая трагедия в НХЛ в этом году - месяц назад защитник "Каролина Харрикейнс" Джордан Стаал потерял дочь.

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