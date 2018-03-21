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  • В Англии могут обязать все сборные иметь в тренерском штабе представителей этнических меньшинств

В Англии могут обязать все сборные иметь в тренерском штабе представителей этнических меньшинств

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Полузащитник сборной Англии С Феджири Окенабабирхие

ФОТО: Nick Potts/EMPICS Sport

Футбольная ассоциация Англии может обязать все 28 английских сборных различного уровня и возрастов иметь в тренерском штабе представителя BAME – из числа темнокожих, азиатов или этнических меньшинств (BAME – Black, Asian and Minority Ethnic).

По информации The Times, FA уже подготовила список потенциальных кандидатов и хочет, чтобы некоторые из них приступили к работе до конца нынешнего сезона.

Среди имен упоминаются технический директор «КПР» Крис Рэмзи, тренер «Вест Бромвича» Даррен Мур и тренер молодежной команды «Чарльтона» Джейсон Юэлл.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не готов вносить изменения в свой тренерский штаб до ЧМ-2018, но открыт для этой идеи по завершении турнира.

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