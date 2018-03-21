В Англии могут обязать все сборные иметь в тренерском штабе представителей этнических меньшинств
21 марта 2018 г., 10:30
Футбольная ассоциация Англии может обязать все 28 английских сборных различного уровня и возрастов иметь в тренерском штабе представителя BAME – из числа темнокожих, азиатов или этнических меньшинств (BAME – Black, Asian and Minority Ethnic).
По информации The Times, FA уже подготовила список потенциальных кандидатов и хочет, чтобы некоторые из них приступили к работе до конца нынешнего сезона.
Среди имен упоминаются технический директор «КПР» Крис Рэмзи, тренер «Вест Бромвича» Даррен Мур и тренер молодежной команды «Чарльтона» Джейсон Юэлл.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не готов вносить изменения в свой тренерский штаб до ЧМ-2018, но открыт для этой идеи по завершении турнира.