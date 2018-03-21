Лавров подтвердил требование допустить Россию к расследованию дела Скрипаля

«Главное, чтобы на это согласилась и британская сторона», — заявил он после переговоров с главой МИД Японии Таро Кано. Глава российской дипломатии добавил, что Москва будет добиваться от британских коллег разъяснений фактов по делу Скрипаля, однако пока эти попытки тщетны. «Господин Коно сказал, что в этой истории важнее всего разъяснение фактов, мы с ним на 100 процентов согласились», — сказал Лавров.

«Выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло», — прояснил министр, отметив, что заданные Москвой вопросы Лондону абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства. По его словам, «нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений. Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, то, конечно же, никто не отменял принцип взаимности».

Ранее 21 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона, в которой он связал президентские выборы в России и отравление Скрипаля. «Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении "новичка" британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала», — отметила она.