Русский день в США

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Далласом» (4:3 ОТ). Она стала для него 44-й в нынешнем сезоне и 602-й в карьере. Таким образом, российский нападающий обошел Яри Курри (601 гол) в списке снайперов всех времен и теперь занимает единоличное 19-е место. У идущего на 18-м месте Дино Сиссарелли 608 голов. Овечкин также вошел в топ-3 европейских снайперов лиги за всю историю. Его опережают только Яромир Ягр (766) и Теэму Селянне (684). В текущем сезоне россиянин вернул себе лидерство в снайперской гонке, опережая идущего вторым Патрика Лайне из «Виннипега» на 1 гол. Овечкин в матче со "Старс" сделал 2 голевые передачи и в 8-й раз за карьеру достиг отметки 80 очков.

В матче команд Вашингтона и Далласа отличился и еще один россиянин - Александр Радулов. Форвард «Далласа» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Вашингтоном». Заброшенная шайба стала для российского нападающего 26-й в сезоне, и это повторение личного рекорда, установленного 10 лет назад. Всего у Радулова стало 65 (26+39) очков в 74 матчах сезона.

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов одержал победу в матче с «Чикаго» (5:1). Российский вратарь отразил 44 броска по своим воротам из 45 и стал второй звездой матча. Победа стала для него 4-й в 5 последних матчах и 22-й в сезоне. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский в матче с «Рейнджерс» (5:3) отразил 29 бросков из 32. Победа стала для него 6-й подряд и 33-й в сезоне – это второй лучший результат Бобровского по этому показателю за карьеру.

В том же матче феерил Артемий Панарин: хет-трик и результативная передача. Хет-трик стал для россиянина вторым в карьере в НХЛ. Первый он сделал в феврале 2016 года также в ворота «Рейнджерс». Всего на его счету стало 68 (25+43) очков в 74 матчах сезона. Павел Бучневич из «Рейнджерс» отметился ассистом.

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой» (7:2). В 63 матчах на его счету стало 56 (23+33) очков. Заброшенная Дадоновым шайба оказалась в итоге победной в матче.

Набрали по одному очку в матче с "Торонто" и форвард "Тампы" Никита Кучеров с защитником Михаилом Сергачевым. В активе Кучерова - шайба, у Сергачева - результативная передача.

Рейнджерс – Коламбус – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Тампа-Бэй – Торонто – 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)

Чикаго – Колорадо – 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Вегас – Ванкувер – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Айлендерс – Питтсбург – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Каролина – Эдмонтон – 3:7 (2:3, 1:3, 0:1)

Вашингтон – Даллас – 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)