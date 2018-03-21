Потратившая городские деньги экс-центристка возвращает долг частями

Ко вчерашнему дню Паабо должна была вернуть 303 евро. К концу рабочего дня город получил от нее 227 евро. По словам общавшегося с девушкой Марко Оола из Таллиннского департамента молодежи и спорта, Паабо обещала заплатить оставшиеся 76 евро к вечеру, пишет Postimees.

Ранее экс-центристка заявляла, что уже возместила Молодежному собранию 660 евро. Именно на эту сумму она сделала покупки, не связанные с деятельностью организации. В прошлом году Таллиннский департамент молодежи и спорта выплатил молодежному собранию дотацию в размере 4000 евро. Это значит, что Паабо потратила почти четверть этой суммы на личные нужды.

Поскольку Паабо была главой молодежного собрания, в ее распоряжении находилась кредитная карточка объединения. Департамент спорта и молодежи ежегодно выплачивает дотацию молодежной организации, которая в конце года должна предоставлять отчет об использовании денежных средств.