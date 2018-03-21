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Необоснованно применивший силу нарвский полицейский признан виновным и в окружном суде

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Суд. Фото иллюстративное.

ФОТО: Марко Саарм / Sakala

Оштрафованный в ноябре прошлого года на 2910 евро за превышение власти патрульный полицейский Мартин Лохк не сумел добиться своего оправдания в Тартуском окружном суде.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, коллегия окружного суда из трех судей посчитала, что суд первой инстанции правильно истолковал представленные доказательства, поэтому его выводы относительно вины Лоха в превышении власти следует считать верными.

До 8 апреля решение Тартуского окружного суда может быть оспорено в Государственном суде.

Согласно обвинению, 17 сентября 2016 года, Мартин Лохк, выполняя свои должностные обязанности, прибыл по вызову в один из баров Нарва-Йыэсуу, где необоснованно и незаконно применил силу в отношении 30-летнего мужчины, причинив тем самым потерпевшему легкие телесные повреждения.

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