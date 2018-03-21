Эксперт: наконец выяснилось, кто на самом деле диктует цены на недвижимость

Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvara Элари Удам считает, что львиная доля удорожания строительных работ обусловлена нехваткой рабочих рук. «Большие объемы заказов, одновременно выполняемых как в частном, так и в общественном секторе, способствовали возникновению ситуации, при которой за каждую пару рабочих рук работодатели готовы платить все больше и больше, поскольку строительных рабочих просто неоткуда больше взять», – объяснил он.

«Вместе с тем, наши строители, отправившиеся в трудные времена на заработки в Финляндию, возвращаются назад на родину со сравнительно высокими ожиданиями, связанными с заработной платой. А поскольку у строительных фирм просто нет выбора, то и возникают все эти договоренности относительно высоких зарплат», – заключил Удам.

«В подобной ситуации вовсе не удивительно, что цены даже на самые дешевые новые квартиры за год подскочили на пару сотен евро за квадратный метр, поскольку более дешево строить просто невозможно. И поэтому мы можем сказать, что в процессе формирования цен на рынке недвижимости Эстонии условия диктуют и задают тон строители, прозванные «калевипоэгами», – сказал он.