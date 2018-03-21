Эксперт: наконец выяснилось, кто на самом деле диктует цены на недвижимость

В течение года цены на строительство выросли на 20%, при этом самое интересное, что важнейшим фактором, стимулирующим рост цен, стали возвращающиеся из Финляндии строительные рабочие, которые диктуют местным строительным предприятиям, за какую зарплату они согласны работать на родине.
Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvara Элари Удам считает, что львиная доля удорожания строительных работ обусловлена нехваткой рабочих рук. «Большие объемы заказов, одновременно выполняемых как в частном, так и в общественном секторе, способствовали возникновению ситуации, при которой за каждую пару рабочих рук работодатели готовы платить все больше и больше, поскольку строительных рабочих просто неоткуда больше взять», – объяснил он.
«Вместе с тем, наши строители, отправившиеся в трудные времена на заработки в Финляндию, возвращаются назад на родину со сравнительно высокими ожиданиями, связанными с заработной платой. А поскольку у строительных фирм просто нет выбора, то и возникают все эти договоренности относительно высоких зарплат», – заключил Удам.
«В подобной ситуации вовсе не удивительно, что цены даже на самые дешевые новые квартиры за год подскочили на пару сотен евро за квадратный метр, поскольку более дешево строить просто невозможно. И поэтому мы можем сказать, что в процессе формирования цен на рынке недвижимости Эстонии условия диктуют и задают тон строители, прозванные «калевипоэгами», – сказал он.
По словам Удама, в действительности этот курьез имеет и положительный аспект: «Правительство могло бы свои наиболее крупные, но не очень срочные во временном плане конкурсы на выполнение строительных работ переносить на тот период, когда экономика переживает период спада. С одной стороны это позволило бы строить с наименьшими затратами, с другой стороны, государство тем самым могло бы простимулировать испытывающих затруднения предпринимателей и оказать им содействие, а также косвенно обеспечить население работой. К сожалению, как на государственном, так и на уровне местных самоуправлений наши власти включились в потребительские и строительные гонки, и сейчас строят по высокой цене крупные объекты, возведение которых вполне можно было бы отложить на пять лет, и ничего страшного не произошло бы».