США могут распространить санкции на строителей "Северного потока-2"

"Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут - если они продолжат заниматься этим бизнесом - подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", - заявила она на брифинге.

Закон "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) был подписан Трампом в начале августа 2017 года. Включение в санкционный список европейских компаний, работающих над строительством "Северного потока-2", до сих пор оставалось одним из спорных пунктов этого закона.

"Мы, правительство Соединенных Штатов, выступаем против проекта "Северный поток-2". Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", - подчеркнула Нойерт.

В середине марта группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода "Северный поток-2". Соответствующее письмо они отправили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.