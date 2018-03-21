Шанс для неудачников

Не приедет в Милан из-за травмы Евгения Медведева, пропускают мировой форум олимпийские чемпионы в танцах канадцы Тесса Вирчу/Скотт Мойр, которые пропускали первенство четыре года назад после Игр в Сочи, не заявлены на ЧМ и двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и бронзовый призер Игр в Пхенчхане испанец Хавьер Фернандес, вице-чемпионы Игр-2018 и действующие обладатели титула мировых чемпионов в парном катании китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун, бронзовые призеры Олимпиады-2018 у пар канадцы Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд.

Однако все рано будет на кого посмотреть: Нэтан Чен, проваливший короткую программу в Корее (17-е место), но блистательно откатавший произвольную и недобравший до бронзы лишь восемь баллов, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова, победители олимпийского турнира спортивных пар немцы Алена Савченко/Брюно Массо, двукратные чемпионы мира и вице-чемпионы Игр-2018 французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, японец Сёма Уно и канадка Кейтлин Осмонд.

Главная интрига ЧМ будет в соревнованиях женщин: Алина Загитова может стать первой фигуристкой, которая выиграет все главные трофеи сезона у фигуристов, однако, по мнению "Р-Спорт", на Загитову может оказать негативное влияние тот факт, что россиянка впервые едет на ЧМ в качестве безоговорочного лидера команды: на чемпионате Европы и Олимпийских играх ее "прикрывала" двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, вынужденная пропустить нынешнее первенство из-за рецидива травмы стопы.

На родном льду постарается показать себя и Каролина Костнер, в Корее ставшая лишь пятой. После ОИ Костнер вернулась к тренеру Алексею Мишину. Мэтр фигурного катания произвел перестановки в программе итальянки и теперь Костнер считается одной из претенденток на медаль: "Мы немного поменяли расстановку элементов, - сообщил Мишин "Р-Спорт". - Первоначально у Каролины все три вращения были внутри программы и мне с большим трудом удалось убедить ее перенести хотя бы одно из этих вращений в конец. Сейчас мы передвинули туда же и второе вращение – это дало возможность разрядить плотность элементов и сделать программу более простой для исполнения".

"От большого количества вращений устаешь, становится сложнее выполнять прыжки. Вращения у Каролины очень хорошие, но физически ей немного тяжело катать программу, в которой все вращения находятся внутри. Эти элементы не столько отнимают силы, сколько дискоординируют спортсмена. Именно по этой причине все фигуристы, у которых вращения стоят в первой части программы, после них обычно делают шаги, а только потом начинают прыгать", - пояснил тренер.

В мужском катании помимо Нэтана Чена на золото претендует и японец Сёма Уно. Именно между этими спортсменами произойдет распределение первых двух мест, если, конечно, не случится ничего неожиданного и страшного, вроде провала Чена на в короткой программе на Олимпиаде. Россияне будут представлены Михаилом Колядой и Дмитрием Алиевым. У Коляды немного несбалансированная программа, которая после срыва первого прыжка, четверного лутца, ведет к срыву каскада с четверным тулупом. Справится Коляда с такой ошибкой - сможет реально претендовать на медаль.

В соревнованиях танцевальных пар на 99% победитель известен - французская пара Пападакис-Сизерон. Россия будет представлена только двумя дуэтами: пара Боброва-Соловьев отказалась от участия в Чемпионате мира, их заменит не стартовавшие на Олимпиаде Александра Степанова и Иван Букин, плюс пара Загорски-Гурейро. Интересный факт: если обе российские пары выступят неудачно, то Россия может потерять одно место в танцах, правда для этого обе российские пары должны оказаться за пределами первой семерки.