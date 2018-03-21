В Техасе прогремел уже шестой взрыв за три недели

В результате взрывов были легко ранены несколько человек. В тот же вечер в сортировочном центре FedEx в аэропорту Остина ФБР обезвредило еще одну посылку со взрывчатым веществом.

С начала марта в Техасе взорвались уже шесть посылок. В результате взрывов погибли два человека, еще четверо получили тяжелые ранения.

Следствие предполагает связь между этими взрывами, но что является их целью - непонятно. Глава полиции Остина Майкл Хансен заявил однако, что это не акции непосредственно против службы FedEx. Первоначально предполагалась расистская подоплека взрывов, так как их жертвами стали афроамериканцы и латиноамериканка. Однако три взрыва носили безадресный характер.

За информацию, которая поможет расследованию, назначена награда в 115 000 долларов. Кроме того, полиция пошла на неожиданный шаг, предложив организатору или организаторам взрывов выйти на контакт с ней.