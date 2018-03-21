Специалист по недвижимости: наличные исчезают в карманах черных маклеров

По словам Маргуса Сууманна, в нашей стране деятельность маклеров по недвижимости не регулируется никакими законами и, в сущности, маклером может стать любой.

“Клиент должен сам соблюдать осторожность и бдительность при выборе маклера, тем более, что треть сделок на таллиннском рынке недвижимости до сих пор ведут любители – так называемые «маклеры с авоськами». В результате договор заключается практически на коленке, предоплата берется наличными и исчезает в этой самой авоське, а о налогах никто и не вспоминает», - говорит Сууманн и добавляет, что 14 марта в передаче ЭТВ «Очевидец» (Pealtnägija) рассказывалось о случае такого наглого обмана, который бросил большую тень на репутацию порядочных и профессиональных маклеров.

“Подобные случаи нередки в фирмах без офиса, где работает один человек, являющийся и маклером, и руководителем. В случае конфликтной ситуации жалобу послать некому, не говоря о том, что некуда прийти. А если еще и телефон выключен, нужно сразу обращаться в полицию», - рассказывает Сууманн и предупреждает, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы предоплата попадала в руки продавцу или маклеру-частнику. Деньги должны храниться на депозитном счете нотариуса или бюро недвижимости. Не пользуйтесь при расчетах наличными деньгами!

“Благонадежность маклера можно проверить в Эстонской палате маклеров недвижимости или в фирме, где он работает. Уважающее себя бюро недвижимости не хочет рисковать своим добрым именем и отвечает за деятельность своих работников. Профессионал, работающий в солидной фирме, обязательно заключит с клиентом представительский договор, чего как раз и требуется по профессиональному стандарту, принятому для маклерской деятельности”, - добавил Сууманн.

«В Финляндии и Швеции маклерская деятельность регулируется законодательством. Пора бы и в Эстонии прийти к подобному», - сказал в заключение Сууманн.

Как провести сделку безопасно:

- Согласно закону все договоры, связанные с продажей недвижимости, следует заверять нотариально. Бронировать объект тоже можно у нотариуса и перечислять предоплату на депозитный счет.

- Если вы заключаете простой договор бронирования, то сторонами должны выступать не покупатель и маклер, а продавец и маклер, а деньги переведены на депозит. Если вы платите наличными, то запечатайте их в конверт и оставьте на хранение в сейфе бюро недвижимости.