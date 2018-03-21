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Кальюлайд встретится с королевой Елизаветой, Трампом и Макроном

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ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на следующей неделе встретится с королевой Великобритании Елизаветой II, затем в Вашингтоне примет участие во встрече с лидером США Дональдом Трампом, а с 8 по 10 апреля в ходе визита во Францию состоится ее встреча с главой государства Эммануэлем Макроном, передает Rus.Err.

Встреча Кальюлайд с королевой Елизаветой II пройдет в Виндзорском замке, сообщил ERR.ee советник президента Таави Линнамяэ.

"Окончательная программа визита еще уточняется, но помимо встрече с королевой запланировано участие президента в бизнес-форуме. Также Керсти Кальюлайд  выступит с публичными лекциями в аналитическом центре Chatham House и университетском колледже Лондона, посетит Имперский колледж Лондона и встретится с эстонской общиной", - раскрыл детали Линнамяэ.

3 апреля, как уже писал rus.err.ree, Керсти Кальюлайд вместе с президентами других стран Балтии встретится в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом. Основными темами этой встречи станут вопросы безопасности и экономического сотрудничества.

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