Кальюлайд встретится с королевой Елизаветой, Трампом и Макроном

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на следующей неделе встретится с королевой Великобритании Елизаветой II, затем в Вашингтоне примет участие во встрече с лидером США Дональдом Трампом, а с 8 по 10 апреля в ходе визита во Францию состоится ее встреча с главой государства Эммануэлем Макроном, передает Rus.Err.