Кальюлайд встретится с королевой Елизаветой, Трампом и Макроном

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на следующей неделе встретится с королевой Великобритании Елизаветой II, затем в Вашингтоне примет участие во встрече с лидером США Дональдом Трампом, а с 8 по 10 апреля в ходе визита во Францию состоится ее встреча с главой государства Эммануэлем Макроном, передает Rus.Err.
Встреча Кальюлайд с королевой Елизаветой II пройдет в Виндзорском замке, сообщил ERR.ee советник президента Таави Линнамяэ.
"Окончательная программа визита еще уточняется, но помимо встрече с королевой запланировано участие президента в бизнес-форуме. Также Керсти Кальюлайд выступит с публичными лекциями в аналитическом центре Chatham House и университетском колледже Лондона, посетит Имперский колледж Лондона и встретится с эстонской общиной", - раскрыл детали Линнамяэ.
3 апреля, как уже писал rus.err.ree, Керсти Кальюлайд вместе с президентами других стран Балтии встретится в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом. Основными темами этой встречи станут вопросы безопасности и экономического сотрудничества.