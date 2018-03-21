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  • Президент Керсти Кальюлайд выступит на TEDxLasnamäe с речью на русском языке

Президент Керсти Кальюлайд выступит на TEDxLasnamäe с речью на русском языке

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ФОТО: Mihkel Maripuu

Первым спикером конференции TEDxLasnamäe станет в предстоящую субботу президент Керсти Кальюлайд, которая выступит с речью о том, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе.

Конференция пройдет на русском языке c эстонским субтитрами, сообщили в среду организаторы конференции.

Тема пятой по счету конференции — “Коллективный разум”. На TEDxLasnamäe также выступят предприниматель в сфере информационных технологий Аким Архипов, ученый из Таллиннского технического университета Юрий Болобаев, психолог Никита Григорьев, профессор фармакологии Александр Жарковский, дизайнер Ксения Йоост, юрист Маарья Пильд, автор Hyperloop Talsinki Станислав Попков, основательница НКО “Особый мир” Юлия Степанова и руководитель клиники Александр Усков-Келл.

Трансляция TEDxLasnamäe начнется 24 марта в 10 часов утра на сайте www.tedxlasnamae.org и на портале Rus.Postimees.

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