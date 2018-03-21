Джон Хайтен: США беззащитны перед гиперзвуковым оружием России и Китая

"У нас нет никакой защиты, которая могла бы помешать использованию такого оружия против нас", - заявил Хайтен сенаторам 20 марта. По мнению генерала, это означает, что в текущих условиях США должны полагаться на политику сдерживания, передает CNBC .

Сенатор-республиканец Джим Инхоф попросил Хайтена пояснить, что такое гиперзвуковое оружие. "Гиперзвуковая ракета - это система, которая сначала ведет себя как баллистическая, и вам кажется, что это баллистическая ракета, но затем она меняет траекторию и напоминает уже с больше крылатую ракету или самолет. Она поднимается в нижние границы атмосферы и сразу опускается, а затем летит горизонтально", - сказал Хайтен, добавив, что делается все это на очень высокой скорости.

"И Россия, и Китай последовательно развивают гиперзвуковые возможности. Мы видели их тесты", - отметил генерал.

В конце февраля Хайтен назвал Россию "самой значительной угрозой" для США. По его мнению, для противостояния российской агрессии, США нужно пополнить свой арсенал еще одним типом оружия - ядерными боеголовками малой мощности. О том, что Минобороны США создает такие боеголовки специально для "реагирования на российские и китайские угрозы" стало известно в начале этого года. Что за мощность будет у новой "маломощной" боеголовки, в Пентагоне пока не раскрывают.

Во вчерашнем выступлении Хайтен напомнил, как президент РФ Владимир Путин "еще в апреле 2000 года объявил, что российская доктрина будет заключаться в использовании на поле боя ядерного оружия с малым уровнем мощности".

Как отмечает CNBC, комментарии Хайтена прозвучали одновременно с заявлением президента США Дональда Трампа, который накануне сообщил о планах встретиться с Путиным "в не столь отдаленном будущем" для обсуждения "гонки вооружений".

Напомним, 1 марта Владимир Путин в своем послании рассказал о новейших российских разработках систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Он упомянул, в частности, новую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. А межконтинентальная гиперзвуковая ракета комплекса "Авангард", по словам Путина, способна достигать целей в 20 раз быстрее скорости звука и наносить удар "как огненный шар".

В Пентагоне сначала спокойно отнеслись к презентации Путиным, заверив, что США полностью готовы к любым новым видам вооружения РФ. Однако позже появились менее оптимистичные комментарии. Так, директор управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер посетовал, что США недостаточно финансируют исследования по созданию гиперзвуковых ракет. А генерал Джон Хайтен тогда признал, что у США недостаточно наземных систем обнаружения ракет, поэтому правительству необходимо выделить несколько миллиардов долларов на создание системы радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию.

О том, что Китай создал гиперзвуковую ракету, способную прорвать американскую систему ПРО, стало известно еще в 2014 году.

Трамп выразил Путину беспокойство, но заверил, что США выиграют любую гонку

Во время телефонного разговора 20 марта, когда президента США поздравлял своего российского коллегу с переизбранием, Трамп также высказал Путину свое беспокойство в связи с недавним посланием президента РФ, где тот заявил о разработке "непобедимой" межконтинентальной крылатой ракеты и ядерной торпеды, которые способны обмануть средства американской защиты. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника.