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Маленькая галерея: квартира в Маарду, в которой всегда лето

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И это, наверное, правильно: вокруг, несмотря на календарную весну, лежит снег, а в этой трехкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров, всегда лето!

Фотообои с изображением синего-синего моря, плюшевый лев на диване, обои с попугаями, картины с то ли римскими, то ли греческими портиками и сказочными гротами, а на створках шкафа-купе распростер свои крыла орел, ловит рыбу медведь и безмятежно отдыхает гепард... Красота да и только!

Другие фотографии, на которых нет лета, но зато есть очень приличная кухонная мебель, и подробная информация об этой теплой, светлой и не требующей ремонта квартире находятся ЗДЕСЬ

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