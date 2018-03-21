Маленькая галерея: квартира в Маарду, в которой всегда лето
21 марта 2018 г., 18:21
И это, наверное, правильно: вокруг, несмотря на календарную весну, лежит снег, а в этой трехкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров, всегда лето!
Фотообои с изображением синего-синего моря, плюшевый лев на диване, обои с попугаями, картины с то ли римскими, то ли греческими портиками и сказочными гротами, а на створках шкафа-купе распростер свои крыла орел, ловит рыбу медведь и безмятежно отдыхает гепард... Красота да и только!
Другие фотографии, на которых нет лета, но зато есть очень приличная кухонная мебель, и подробная информация об этой теплой, светлой и не требующей ремонта квартире находятся ЗДЕСЬ.