Маленькая галерея: квартира в Маарду, в которой всегда лето

Фотообои с изображением синего-синего моря, плюшевый лев на диване, обои с попугаями, картины с то ли римскими, то ли греческими портиками и сказочными гротами, а на створках шкафа-купе распростер свои крыла орел, ловит рыбу медведь и безмятежно отдыхает гепард... Красота да и только!