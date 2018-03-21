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Офицер ВАДА сорвал тренировку сборной России

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ФОТО: Scanpix

Внезапно нагрянувшй с проверкой инспектор допинг-контроля внес сумятицу в распорядок дня сборной России по футболу, передает championat.com

Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на пять часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе. Инспектор допинг-контроля отбирал пробы мочи и крови у футболистов, которые готовятся к товарищескому матчу со сборной Бразилии.

По состоянию на 10:00 таллиннского времени (11:00 по Москве) на контроле находились ещё пять человек. Отъезд на тренировку перенесён на более позднее время, сообщает официальный «Твиттер» сборной России.

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