Офицер ВАДА сорвал тренировку сборной России

Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на пять часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе. Инспектор допинг-контроля отбирал пробы мочи и крови у футболистов, которые готовятся к товарищескому матчу со сборной Бразилии.