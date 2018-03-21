Яркая светская жизнь беженцев: в клубе только женщины

Каждый понедельник вынужденные бежать со своей родины и добравшиеся до Эстонии женщины собираются вместе, чтобы поделится друг с другом опытом, надеждами, радостью, огорчениями, чувством общности и найти друзей для адаптации к новой жизни, пишет Postimees.
Сирийки Ширеэн (35) и Кадиях (49) сидят друг напротив друга по-турецки, левая рука на груди у сердца, правая на животе, глаза закрыты. Пытаясь остаться не замеченными, мимо них проскакивает 10-летний сын Ширеэн Омар, который сбегает с ковра и, забежав за угол, хватается за свой смартфон. Время приближается к четырем часам после полудня. Идет урок йоги. На улице метет метель, вид из мансардного окна становится все более жутким. С улицы доносится набирающий мощность шум дорожного движения.
Как и каждый понедельник здесь собрался женский клуб беженок. Но йогой женщины занимаются в первый раз. Если чаще всего они все вместе идут в помещения конторы MTÜ Pagulasabi, расположенной на первом этаже зеленого деревянного дома на таллиннской улице Лийвалайа, то сегодня дающая уроки йоги яркая бразильянка Джессика пригласила женщин к себе на третий этаж. Йога помогает расслабиться, что очень нужно беженкам, пережившим большие испытания и пытающимся закрепиться в чужой культуре. Ширеэн тихонько переводит Кадиях на арабский то, что Джессика говорит на английском языке.
И хотя большинство из них впервые столкнулись с йогой, после окончания урока Ширеэн говорит Джессике, что для мусульман то, что давалось на уроке, не было чужим. И в исламе есть своеобразная мантра, которую мусульмане каждый день раз за разом читают, когда общаются с Аллахом, молятся ему – как и в йоге, – совершая определенные движения. Впервые йогой занимается и индуска из Шри-Ланки Анантхакумар (45). Она впервые попала на предназначенное только для женщин мероприятие, хотя уже год живет в Эстонии. Постоянная посетительница, йеменка Фатима (21) случайно встретила ее на автобусной остановке и позвала с собой.
Веселые поездки
Для того чтобы попасть на мероприятия клуба, не обязательно нужно быть беженкой. В женских группах, которые, начиная с осени, ведет координатор опорных услуг Pagulasabi Мариэль Вярк, ждут всех женщин.
Там же познакомились йеменка Фатима и суданка Надия (34), мужья которых находятся в Эстонии на работе и учебе. Фатима говорит, что для нее как для мусульманки возможность проводить время в обществе только женщин крайне важна. Так она может чувствовать себя удобно и безопасно, а также говорить обо всем, что на сердце. Для их культуры просто свойственно то, что мужчины и женщины многими вещами занимаются по отдельности. Но в Эстонии очень маленький выбор того, чем можно заниматься лишь с представительницами одного с тобой пола. Особенно поначалу, когда друзей еще очень мало.
Надия вспоминает, что когда услышала о совместных поездках женщин, она немного стыдливо спросила, можно ли ей тоже присоединиться, хотя она напрямую не является беженкой. «Меня приняли очень хорошо и мне это очень приятно, - благодарит она. – Мне нравятся те замечательные занятия, которые тут предлагают, а еще поездки. Они дают так много энергии и радости».
В первые несколько раз женщины встречались в кафе. Руководитель группы Вярк собрала женщин вместе и предложила им, что можно регулярно вместе куда-то ходить и заниматься чем-то интересным. Чтобы она сама начала лучше понимать их культуру, а они – эстонскую. Кроме того, в женской группе есть хорошая возможность передавать практичную информацию. Активная сирийка из Дамаска Ширеэн тут же взяла инициативу в свои руки и вместе они организовали несколько первых культурных мероприятий.
Вместе женщины ходили на телебашню, чтобы познакомиться с историей Эстонии, смотрели балет в театре «Эстония», даже в баню, а также готовили блюда разных стран. Раз в месяц к ним приезжает живущая в Финляндии эстонка, которая работает художественным терапевтом, под руководством которой они рисуют. Это, по словам Вярк, дает женщинам особую свободу. Если дома перед детьми обычно свои огорчения не показывают и о проблемах не говорят, то в этом обществе табу нет. Часто женщины готовят что-то традиционное для своей родной кухни дома и приносят с собой к чаепитию. Например, Ширеэн вместе с мужем открыли в Эстонии catering-фирму, предлагающую блюда сирийской кухни. Она часто приносит хумус и фалафель.
Кроме развлечений очень ценятся инфочасы врачей, педагогов и социальных работников. У женщин всегда много вопросов. По возможности, на месте всегда находится переводчик на арабский язык. Если его нет, то помогает кто-то из своих. Некоторые женщины говорят по-английски, некоторые уже немножко освоили эстонский язык, а некоторые еще только ждут своей очереди на языковые курсы. Некоторые же из них владеют несколькими языками, у них есть университетский диплом и за спиной карьера в качестве специалиста по своей профессии, а некоторые вообще не умеют ни читать, ни писать, ни на родном, ни на каком-то другом языке.
Во время запланированных встреч никто заранее не знает, кто и придут ли вообще на встречу. Обычном никто не знает о своем участии заранее. Все проходит на свободной основе. Может получиться так, что на каком-то мероприятии соберутся десять женщин, а в другой день – лишь пара интересующихся. Обучение языку, поиск работы, работа по дому, решение проблем с отправкой детей в школу или в детский сад, здоровье – на фоне всего этого у них остается не так много свободного времени.
Новые северные проблемы
Клещи! Женщины от страха передергивают плечами, когда слушают от пришедших на встречу эстонцев жуткие истории о кровососах, которые несут с собой опасные болезни, и охотятся на них, а особенно их детей в каждом парке. Не говоря о походах в настоящие леса, где уберечься от них вообще нет никакой надежды. Глубокий вздох облегчения проносится в помещении, когда детский врач Анетте Айя показывает двумя пальцами, насколько клещ маленький. Женщины уже представили себе насекомого размером с тарантула.
Айя рассказывает женщинам и о том, что делать, если ребенок подцепит в Эстонии какой-то вирус, куда обращаться, если у ребенка болит ухо, где вообще находится детская больница и как попасть туда на прием. Женщины аккуратно конспектируют. Надия переводит рассказ врача йеменке Муне (25) на арабский язык и вопросы Муны на английский. Немного удивлены женщины словам врача о том, что из-за нехватки солнца дети в Эстонии с самого раннего возраста едят витамин D. Врач объясняет женщинам, выросшим на берегу Красного моря, что тут о годах жизни под солнцем придется забыть.
Сейчас женщины собираются только в Таллинне. Тех, кто живет подальше, например, в Кейла или еще где-то в окрестностях столицы, собрать вместе сложно. Организатору встреч Вярк жаль, что, по крайней мере, сейчас живущие в других уголках Эстонии женщины остаются в стороне от компании. В плохую погоду – а для большинства беженцев нынешняя погода кажется очень плохой – они не хотят выходить из дома и куда-то ехать. Прошлой весной женщины пару раз собирались и в Тарту, но большая часть тех беженок на данный момент уже уехали. Между собой был разговор, что к тем, кто живет далеко, можно было бы ездить в гости.
Собравшиеся за чайным столом после первой в жизни йоги женщины уже обсуждают, когда мог бы пройти следующий урок йоги, и каким спортом еще можно было бы заниматься вместе. Учитель йоги Джессика листает календарь, пытаясь найти свободное время для следующих занятий. Ее дыхательные упражнения являются бестселлером даже для далеких от спорта дам.
«Майский забег же мероприятие, придуманное для женщин, это точно для нас!» - единогласно решают они. Проводится быстрый опрос, у кого есть велосипед. В арабских странах женщины обычно не умеют ездить на велосипеде. Умение плавать тоже встречается редко. В Эстонии много лесов, ориентирование кажется интересным. Обдумывают скандинавскую ходьбу с палками. Но в следующий понедельник снова может быть йога. Однако уверенности в мероприятии нет, все станет понятно, когда все соберутся и все начнется.
Впервые в Эстонии: вначале было страшно
Ходящие в женских клуб для беженок женщины говорят, каким было их первое впечатление от Эстонии, когда они только приехали сюда.
Беженка из Шри-Ланки Анантхакумар (45) вспоминает, что первый день в Эстонии, который был более года назад, сильно напугал ее, поскольку все пялились на ее темный цвет кожи, а она удивлялась, что тут живут только белые люди. Она не понимала, в чем дело: «Они никогда тут не видели людей с другим цветом кожи?» Сейчас она к этому привыкла. Кроме того, Анантхакумар обнаружила, что в действительности в Эстонии можно встретить очень много дружелюбных людей.
Фатима (21) из Йемена говорит, что некоторые взгляды на улице причиняют ей боль: «Некоторые местные смотрят на иностранцев непониманием – мол, что вы тут делаете? Они ничего не говорят, но это можно прочесть по их взглядам». В то же время, она быстро поняла, что в Эстонии есть готовые помочь люди, которым она бесконечно благодарна.
Суданка Надия (34) говорит, что первый день здесь был очень сложным: «Даже соседи не здоровались и не улыбались. Пыталась пригласить их в гости, чтобы познакомиться. А они только лишь смотрели перед собой. Я не поняла, что я сделала не так. В Судане все друг другу улыбаются». Она счастлива, что нашла себе здесь первых друзей и жизнь больше вообще не такая мрачная.
Уехавшая восемь лет назад из Сирии, проехавшая через Ливан, Турцию и Грецию, и в итоге добравшаяся до Эстонии Ширеэн (35) говорит, что первое впечатление от Эстонии было ужасающим. Люди казались угрюмыми. Но ее визитная карточка – сын, второклассник Омар, у которого огромные карие глаза, топит сердце каждой эстонской тетушки. «Культура тут другая, но люди везде одинаковые: некоторые добрые, а некоторые злые, некоторые разговорчивы, а некоторые нет», - поделилась она своими впечатлениями.