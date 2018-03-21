Яркая светская жизнь беженцев: в клубе только женщины

Впервые в Эстонии: вначале было страшно

Ходящие в женских клуб для беженок женщины говорят, каким было их первое впечатление от Эстонии, когда они только приехали сюда.

Беженка из Шри-Ланки Анантхакумар (45) вспоминает, что первый день в Эстонии, который был более года назад, сильно напугал ее, поскольку все пялились на ее темный цвет кожи, а она удивлялась, что тут живут только белые люди. Она не понимала, в чем дело: «Они никогда тут не видели людей с другим цветом кожи?» Сейчас она к этому привыкла. Кроме того, Анантхакумар обнаружила, что в действительности в Эстонии можно встретить очень много дружелюбных людей.

Фатима (21) из Йемена говорит, что некоторые взгляды на улице причиняют ей боль: «Некоторые местные смотрят на иностранцев непониманием – мол, что вы тут делаете? Они ничего не говорят, но это можно прочесть по их взглядам». В то же время, она быстро поняла, что в Эстонии есть готовые помочь люди, которым она бесконечно благодарна.

Суданка Надия (34) говорит, что первый день здесь был очень сложным: «Даже соседи не здоровались и не улыбались. Пыталась пригласить их в гости, чтобы познакомиться. А они только лишь смотрели перед собой. Я не поняла, что я сделала не так. В Судане все друг другу улыбаются». Она счастлива, что нашла себе здесь первых друзей и жизнь больше вообще не такая мрачная.

Уехавшая восемь лет назад из Сирии, проехавшая через Ливан, Турцию и Грецию, и в итоге добравшаяся до Эстонии Ширеэн (35) говорит, что первое впечатление от Эстонии было ужасающим. Люди казались угрюмыми. Но ее визитная карточка – сын, второклассник Омар, у которого огромные карие глаза, топит сердце каждой эстонской тетушки. «Культура тут другая, но люди везде одинаковые: некоторые добрые, а некоторые злые, некоторые разговорчивы, а некоторые нет», - поделилась она своими впечатлениями.