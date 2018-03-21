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  • Саркози, переночевав дома, снова приехал давать показания о финансировании своего избрания режимом Кадаффи

Саркози, переночевав дома, снова приехал давать показания о финансировании своего избрания режимом Кадаффи

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ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS/SCANPIX

Бывший президент Франции Николя Саркози в среду утром вернулся в полицейский участок для продолжения допроса в рамках расследования о незаконном финансировании ливийской стороной его избирательной кампании перед президентскими выборами 2007 года, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

Накануне экс-президент был помещен под стражу, однако, по информации телеканала, поздно вечером во вторник его под конвоем отпустили на ночь домой.

Допрос Саркози проходит в офисе подразделения полиции, специализирующегося на борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями в Нантере.

Предварительное расследование в отношении экс-президента Франции, подозреваемого в незаконном финансировании предвыборной кампании, было начато парижской прокуратурой весной 2013 года. Однако Саркози по этому делу допрашивают впервые.

Следствие основывается на нескольких обвинениях, в том числе по статьям "коррупция", "подделка документов" и "отмывание средств".

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