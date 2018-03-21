Опальная Габриэла Коукалова: "От меня отвернулись все и считают меня предателем!"

«Окончательное решение по Играм принималось в последние недели прошлого года. Я не видела света в конце туннеля. Мои ноги сильно болели, участие было невозможным. Организм сказал, что он хочет покоя. Когда поняла, что не способна готовиться на сто процентов, не имело смысла рассматривать себя как спортсмена.

В начале весны я была здоровой, чувствовала себя превосходно, с нетерпением ждала Олимпиады, была готова выложиться на двести процентов. Но затем состояние стало ухудшаться. На весеннем сборе была очень уставшей. Были положительные моменты, но мне становилось хуже. После отдыха организм снова уставал и отказывался работать.

Меня опечалила реакция некоторых людей. Они отвернулись от меня — те люди, о которых я думала, что они заботятся обо мне. Но, видимо, они заботились обо мне, только пока я успешно выступала. Это был очень болезненный опыт, он причинил мне сильную боль, и она до сих пор во мне.

Я говорю не только о команде, но и о других людях. Как будто я вещь, которую убрали в сторону, когда она перестала работать. Но, наверное, мне был нужен такой опыт, чтобы чему-то научиться.

Во-первых, мне хотелось бы сказать, что я многим обязана Ондржею Рыбаржу. Он отличный тренер. Есть множество тренеров, которые могут работать с одним спортсменом, но тренеров, которые воспитывают успешное поколение, — единицы. Но сейчас у нас минимальный контакт.

Я рассчитывала на понимание. Эксперты говорят, что единственный способ лечения — предоставить организму долгий отдых, что с этим можно справиться, если быть терпеливым. Однако команде и тренерам не понравилось, что у меня свободное время во время олимпийского сезона.