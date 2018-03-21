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  • Семиклассница под Курганом открыла стрельбу в школе: семь человек получили травмы

Семиклассница под Курганом открыла стрельбу в школе: семь человек получили травмы

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Andreas Berheide/PantherMedia / Andreas Berheide

Учащаяся седьмого класса школы N15 в Шадринске Курганской области обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, пострадали семеро детей.

"Утром в среду 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из пневматического пистолета, взятого дома у ее отца. Семь учеников класса получили синяки и ссадины", - сообщила "Интерфаксу" начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

По ее словам, в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

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