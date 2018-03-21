Семиклассница под Курганом открыла стрельбу в школе: семь человек получили травмы

"Утром в среду 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из пневматического пистолета, взятого дома у ее отца. Семь учеников класса получили синяки и ссадины", - сообщила "Интерфаксу" начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елена Радаева.