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  • Полиция ищет очевидцев цепной аварии в Таллинне

Полиция ищет очевидцев цепной аварии в Таллинне

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Вчера около 10.50 утра в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Алеви столкнулись внедорожник Nissan и темный BMW.

В результате столкновения Nissan отбросило в красный Volkswagen Transporter, который ожидал возможности повернуть направо на том же перекрестке.

Для выяснения подробностей произошедшего полиция просит очевидцев ДТП связаться с правоохранительными органами по инфотелефону 612 3000 или отправить письмо на электронную почту pohja.lmt@politsei.ee.

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