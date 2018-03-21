Полиция ищет очевидцев цепной аварии в Таллинне
21 марта 2018 г., 11:25
Вчера около 10.50 утра в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Алеви столкнулись внедорожник Nissan и темный BMW.
В результате столкновения Nissan отбросило в красный Volkswagen Transporter, который ожидал возможности повернуть направо на том же перекрестке.
Для выяснения подробностей произошедшего полиция просит очевидцев ДТП связаться с правоохранительными органами по инфотелефону 612 3000 или отправить письмо на электронную почту pohja.lmt@politsei.ee.