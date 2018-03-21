Российская компания назвала Таллиннский аэропорт одним из лучших в мире

"Таллиннский аэропорт вряд ли станет крупнейшим в Европе, но это определенно один из лучших аэропортов в мире, - говорится в опубликованном в среду, 21 марта, "Аэроэкспрессом" комментарии на своей официальной странице в Facebook. - Дизайн и все его отличительные черты следуют простой философии максимального уюта".