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Российская компания назвала Таллиннский аэропорт одним из лучших в мире

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Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Stanislav Moshkov / Õhtuleht / Scanpix

Предприятие "Аэроэкспресс", обеспечивающее железнодорожное сообщение между российской столицей и аэропортами Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево), дало очень высокую оценку Таллиннскому аэропорту, передает Rus.Err.

"Таллиннский аэропорт вряд ли станет крупнейшим в Европе, но это определенно один из лучших аэропортов в мире, - говорится в опубликованном в среду, 21 марта, "Аэроэкспрессом" комментарии на своей официальной странице в Facebook. - Дизайн и все его отличительные черты следуют простой философии максимального уюта". 

"Здесь есть тренажерный зал с видом на взлетную полосу, библиотека, игровая площадка для детей, рояль, стена для обмена визитками, разнообразные зоны отдыха, рестораны и еще очень много деталей, которые делают его невероятно комфортным. Обратите внимание на оформление выходов на посадку", - отмечается в комментарии. 

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