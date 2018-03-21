Российская компания назвала Таллиннский аэропорт одним из лучших в мире

Предприятие "Аэроэкспресс", обеспечивающее железнодорожное сообщение между российской столицей и аэропортами Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево), дало очень высокую оценку Таллиннскому аэропорту, передает Rus.Err.
"Таллиннский аэропорт вряд ли станет крупнейшим в Европе, но это определенно один из лучших аэропортов в мире, - говорится в опубликованном в среду, 21 марта, "Аэроэкспрессом" комментарии на своей официальной странице в Facebook. - Дизайн и все его отличительные черты следуют простой философии максимального уюта".
"Здесь есть тренажерный зал с видом на взлетную полосу, библиотека, игровая площадка для детей, рояль, стена для обмена визитками, разнообразные зоны отдыха, рестораны и еще очень много деталей, которые делают его невероятно комфортным. Обратите внимание на оформление выходов на посадку", - отмечается в комментарии.