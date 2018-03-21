Полиция не увидела вины беспилотного автомобиля Uber в смертельной аварии в США

В момент аварии кроссовер Volvo XC 90 ехал на "автопилоте", но в водительском кресле находился оператор, пишет Newsru.com. По его словам, женщина выскочила на дорогу настолько неожиданно, что он понял, что произошло, только когда услышал звук столкновения, рассказала Моир.

Согласно результатам предварительного расследования, самоуправляемый автомобиль, двигавшийся со скоростью 38 миль в час (61 км/ч) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час, даже не попытался затормозить, пишет NEWSru Israel .

Жертвой первого в мире смертельного ДТП с участием самоуправляемого транспортного средства стала 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на отчет полицейских, что женщины переходила догору в неположенном месте.

Трагедия случилась в ночь на 19 марта. Через час после аварии компания Uber объявила, что приостанавливает испытания беспилотных машин в Питтсбурге, Фениксе, Сан-Франциско и Торонто.

Также компания выразила свои соболезнования в связи с гибелью пешехода и подчеркнула, что в полной мере сотрудничает с властями. Национальная администрация безопасности дорожного движения США и Национальный совет по безопасности на транспорте заявили, что создают свои следственные группы для расследования этого происшествия.

Uber Inc. Technologies - основанная в США международная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Uber в настоящее время работает в 76 странах мира, включая Россию.

Помимо Uber, запустить собственный сервис роботизированных такси в США в ближайшие два года планируют General Motors и Waymo.

До этого случая произошла целая череда аварий с участием беспилотных авто во время тестов на дорогах общего пользования в разных странах, включая США. Так, 30 января модифицированный автомобиль Hyundai Genesis, оснащенный системой автономного управления компании Phantom AI, врезался в другую машину во время испытаний на автостраде под городом Милбрей в штате Калифорния. В момент аварии в салоне автомобиля находились журналисты, запечатлевшие момент столкновения на видео.