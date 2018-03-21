Видео: дом за десять минут

В собранном видео инновационный дом можно перевезти на обычном грузовике и установить практически где угодно. Дом сделан из экологически чистых материалов, электроэнергией обеспечивается за счет солнечных батарей, а его площадь в базовой комплектации равна шестидесяти четырем квадратным метрам. В случае необходимости площадь можно уменьшить, а его функциональные особенности позволяют выстраивать стены внутри помещения по желанию владельца.

Единственно, что сдерживает повсеместное распространение такой замечательной недвижимости, так это ее стоимость. В обычной базовой версии дом стоит около ста тридцати тысяч долларов. Впрочем, если учесть временной фактор – а время как известно деньги - то эта сумма при условии нескольких переездов покажется мизерной. Как это происходит можно увидеть в видео-ролике компании.